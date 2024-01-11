2025年目標新增總部企業逾百間

《意見》提出，至2025年，全市總部經濟政策支援與服務管理體系將會更加完善，總部企業數量穩定增加、總部功能更為多元，新增總部企業100間以上，千億級總部企業達到10間，百億級總部企業突破100間；到2030年，總部高端要素集聚能力、運籌能力、輻射能力顯著躍升，成為全球一流的總部聚集地。

總部經濟集聚區總規劃面積約94.08平方公里，每區都有規劃不同的總部經濟集聚區。按行業分，高科技企業類6個、先進製造業類7個、未來產業類2個、現代服務業類5個、金融業類4個、商貿類3個、數位經濟類4個、創意與 工程設計類4個、現代物流類3個、海洋經濟及濱海文旅類2個。

支持政策方面，《意見》指出，對政策實施後新註冊、遷入企業，設立後5個年度內認定為總部企業的，在認定當年給予200萬元落腳獎勵；次年達到總部企業複核條件的，給予300萬元獎勵。以一事一議方式透過簽訂協議認定的總部企業，其落腳獎勵依協議約定執行。

對綜合經濟有貢獻的總部企業 獎勵金額最高2000萬元

連續兩年符合總部企業認定條件，且連續兩年在該市形成綜合經濟貢獻的總部企業可以申請此獎勵。 對涉及該市戰略性新興產業及未來產業領域的總部企業，依上一年度在該市綜合經濟貢獻增量的5%給予獎勵；其他企業依上一年度在該市綜合經濟貢獻增量的2%給予獎勵。 獎勵金額最高2000萬元。 綜合經濟貢獻由企業固定資產折舊、薪資薪酬、企業獲利、研發投入四項指標加總計算。

符合資格的總部企業，亦可獨立或聯合申請用地，建造自用總部大廈，並依規定享有地價優惠；總部大廈以自用為主，同時允許部分進行租售，其中租售部分須包含一定比例的政策性優惠商業辦公用房。

傑出人員享人才獎勵

其他總部企業管理人員及其他在企業發展和技術創新中作出傑出貢獻的人員，亦可依規定享有深圳市人才獎勵，具體政策措施由市府人力資源保障部門另行制定。