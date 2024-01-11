美股上升，市場憧憬今晚公布的核心CPI見兩年半低，亞股、美期延續升勢，日股再創34年高，市場憧憬加息步伐緩慢；上證、滬深300先跌後升，恒指高開後升幅擴大，暫終止7連跌，花旗料美國全年減息4次，恒指全年目標19800點。北水半日流出。