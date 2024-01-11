美股上升，市場憧憬今晚公布的核心CPI見兩年半低，亞股、美期延續升勢，日股再創34年高，市場憧憬加息步伐緩慢；上證、滬深300先跌後升，恒指高開後升幅擴大，暫終止7連跌，花旗料美國全年減息4次，恒指全年目標19800點。北水半日流出。
恒指今早高開56點，高位升292點，低位升9點，高低波幅283點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為28.35%，下跌為21.3%，無升跌為50.33%。
恒指半日升242點或1.51%，報16339點，大市成交金額450億元；國指升82點或1.52%，報5503點。恒生科技指數收報3490點，升1.83%。
藍籌股成交金額206.56億元，佔大市成交45.9%；科指成份股成交金額95.58億元，佔大市成交21.24%；國指成份股成交金額144.14億元，佔大市成交32.03%。
24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14.34%，至81.6億元，佔大市成交18.12%。牛熊證成交金額31.76億元，減少22.1%；窩輪成交金額49.84億元，減少8.54%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。金沙中國（1928）、中石油（0857）、神華（1088） 拖累大市。
藍籌65隻升，15隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升8.04%，收報30.25元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌3.15%，收報21.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.58元，升5.59%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見6.85元，收報7.02元，跌2.9%。
恒指10天線(16555.88點)下試20天線(16534.54點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流出7.63億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入10.11億元人民幣，較上日增加46.61%，連續第3日流入，累計流入17.2億元。
藥明生物（2269）曾升19% 業務更新顯示積極進展。收報30.25元，升8.04%。
FAST RETAIL-DRS（6288）最快今日公布業績。收報19.66元，無升跌。
建業（0216）漢國旗下合營出資4239萬收購日本大阪酒店。建業收報0.9元，無升跌。漢國（0160）收報1.43元，跌4.03%。
廣聯工程（1413）委年僅25歲羅婷婷為執董，關翠玲即日請辭。收報0.233元，跌2.51%。
世紀聯合（1959）伙小桔新能源，拓大灣區新能源汽車充電賽道業務。收報0.19元，升2.7%。
世茂（0813）去年賣樓收入跌五成。收報0.56元，無升跌。
港交所（0388）與西安市政府簽合作備忘錄，支持西安企業來港上市。收報249.6元，升1.71%。
騰訊（0700）IEG據報推春筍計劃，料遊戲行業環境有改善。收報287.4元，升2.57%。
傳快遞員工直播低價出售他人快遞，中通快遞（2057）：涉事網點已報警。收報150元，跌0.4%。
博華太平洋（1076）冀阻吊銷牌照聽證會司法申請被判敗訴。停牌。
莎莎（0178）第三季營業額升36%，離港人數多過入境影響銷售。收報0.93元，升2.2%。
HK Express航空準時率全球廉航排第三，國泰（0293）位列亞太第十。收報8元，跌0.74%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.84元，收報1.83元，升5.78%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.59元，收報2.56元，升7.56%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.99元，收報7.9元，升3.13%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.88元，收報2.73元，升4.6%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見5.07元，收報5.05元，升4.12%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15元，收報15元，升9.81%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.39元，收報18.36元，升1.44%；德康農牧（2419）創上市新高，見62元，收報59.95元，跌0.08%；長久股份（6959）創上市新高，見8.21元，收報7.6元，跌4.88%；華晨中國（1114）創52周高，見4.62元，收報4.53元，升3.19%；萬洲（0288）創52周高，見5.16元，收報5.13元，升3.85%；福耀玻璃（3606）創52周高，見40元，收報39.95元，升1.78%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.27元，收報5.27元，升2.33%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.46元，收報3.45元，升2.07%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.8元，收報1.85元，跌21.28%；中國藝術金融（1572）創52周高，見0.24元，收報0.206元，升3%；義合控股（1662）創52周高，見1.84元，收報1.81元，升8.38%。
破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.16元，收報5.13元，升3.85%。
32隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.81元，收報2.88元，升1.77%；萬科（2202）低見6.44元，收報6.48元，跌0.15%；佳兆業（1638）低見0.162元，收報0.169元，無升跌；萬國數據（9698）低見6.85元，收報7.02元，跌2.9%；中國飛鶴（6186）低見3.83元，收報3.86元，跌0.77%；優然牧業（9858）低見1.32元，收報1.34元，升0.75%；潤泥（1313）低見1.43元，收報1.46元，無升跌；海螺環保（0587）低見1.3元，收報1.34元，無升跌；華潤水泥控股（1313）低見1.43元，收報1.46元，無升跌；一元宇宙（1616）低見0.022元，收報0.025元，無升跌。
80隻股份創52周低，其中十隻包括，華潤萬象（1209）低見25.05元，收報25.5元，升1.19%；越秀地產（0123）低見5.31元，收報5.43元，升1.31%；信德（0242）低見0.85元，收報0.88元，無升跌；大快活（0052）低見8.76元，收報8.84元，升0.57%；中國太平（0966）低見6.2元，收報6.32元，升1.61%；中國太保（2601）低見14.34元，收報14.68元，升0.14%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；阿里健康（0241）低見3.62元，收報3.74元，升1.91%；京東健康（6618）低見31.5元，收報32.65元，升2.67%；蒙牛（2319）低見18.7元，收報19元，升0.21%。
異動股
上升異動股，包括，奇點國際（1280）收報0.85元，升54.55%；雄岸科技（1647）收報0.079元，升38.6%；中安控股集團（8462）收報0.08元，升31.15%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.246元，升23%；松景科技（1079）收報0.038元，升22.58%；易還財務投資（8079）收報0.062元，升19.23%；康特隆（1912）收報0.049元，升16.67%；正商實業（0185）收報0.29元，升16.47%；YUSEI（0096）收報0.52元，升15.56%。
下跌異動股，包括，飛揚集團（1901）創上市新低，見0.185元，收報0.208元，跌81.75%；天潤雲（2167）收報4.74元，跌23.55%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.06元，跌23.08%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.8元，收報1.85元，跌21.28%；中華銀科技（0515）收報0.07元，跌18.6%；永利地產發展（0864）收報0.182元，跌16.89%；先機企業集團（0176）收報0.022元，跌15.38%；保集健康（1246）收報0.09元，跌15.09%；中國管業（0380）收報0.086元，跌14%；官醞控股（8513）收報0.106元，跌13.82%。
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