論壇是次主題為「多邊合作 同譜新篇」，其目的為探討可持續經濟發展模式、探索多邊合作機遇，以及一系列貼市議題。今屆主題討論環節增設「中國機遇」及「投資長慧眼」，內容包括探討內地市場潛力，亦有國際知名機構投資長分享其投資見解。

是次論壇陣容鼎盛，其中包括多個國家或地區財政部高層，如卡塔爾財政部長Ali bin Ahmad Alkuwari、泰國財政部副部長Julapun Amornvivat、印尼財政部副部長Suahasil Nazara，以及伊斯蘭開發銀行 (IsDB)行長 Muhammad AI Jasser等外；論壇亦成功邀請全球最大對沖基金橋水基金聯席總監Bob Prince、厚樸投資創始人兼董事長方風雷，以及保誠（2378）執行總裁華康堯等等。

論壇策劃委員會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹於今日論壇記者會中表示，今年熱門話題為減息，她表示現時西方央行已暫停加息。她引述匯豐環球研究預測指，料美國通脹率，將於今年底或明年初可達到2%，同時預期美聯儲於6月開始減息，至明年底共減150點子。而今年內地GDP增長有望可達4.9%。

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