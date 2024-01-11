moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

亞洲金融論壇1月底開幕 料吸3000名金融精英參與

第17屆亞洲金融論壇將於1月24日開幕，貿發局副總裁劉會平表示，預料是次論壇將吸引超過3000名金融及商界精英參與，而其中三分之二與會者為外地專程到港參與。

論壇是次主題為「多邊合作 同譜新篇」，其目的為探討可持續經濟發展模式、探索多邊合作機遇，以及一系列貼市議題。今屆主題討論環節增設「中國機遇」及「投資長慧眼」，內容包括探討內地市場潛力，亦有國際知名機構投資長分享其投資見解。

是次論壇陣容鼎盛，其中包括多個國家或地區財政部高層，如卡塔爾財政部長Ali bin Ahmad Alkuwari、泰國財政部副部長Julapun Amornvivat、印尼財政部副部長Suahasil Nazara，以及伊斯蘭開發銀行 (IsDB)行長 Muhammad AI Jasser等外；論壇亦成功邀請全球最大對沖基金橋水基金聯席總監Bob Prince、厚樸投資創始人兼董事長方風雷，以及保誠（2378）執行總裁華康堯等等。

論壇策劃委員會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹於今日論壇記者會中表示，今年熱門話題為減息，她表示現時西方央行已暫停加息。她引述匯豐環球研究預測指，料美國通脹率，將於今年底或明年初可達到2%，同時預期美聯儲於6月開始減息，至明年底共減150點子。而今年內地GDP增長有望可達4.9%。

其他報道

半日沽空金額增47% 盈富沽空增82%

恒指半日升242點 科指升1.8% 北水轉流出 藥明生物升8%

人行據報批覆1000億住房租賃團體購房貸款 予8試點城市

藥明生物曾升19% 業務更新顯示積極進展

吉利控股減持富豪汽車

花旗撥備61億元遣散員工 另預留逾百億元對沖外匯敞口

華為停止在美國遊說活動

前日本央行政策委員 料日央行最有可能4月加息 日股續創近34年高