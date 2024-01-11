盧彩雲於今日舉行亞洲金融論壇記者會中表示，香港一直已有很多FO落地於香港，表示於財富管理中心方面絕非後起之秀，指出香港屬全亞洲第一的資產管理中心、跨境財富管理中心，以及對冲基金中心，而私募基金中心於全亞洲排名第二，但認為香港不能故步自封，因全球資產管理及財富管理業務於的競爭激烈。

盧彩雲亦提到2023年胡潤發表的報告，指出亞洲財富增長最大動力源自於中國，表示即使中國經濟放緩後，其增長亦仍然持續。報告提到，年內中國千萬淨資產家族達到211萬戶，而億萬淨資產家庭則約有13萬戶，於去年有低單位數增長，將利好香港資產管理業務。

盧彩雲亦提到，新資本投資者入境計劃（CIES）公布其3000萬元門檻後，收到不少查詢，加上跨境理財通推出及優化，以及政府的稅務優惠，將會為香港的對財富管理業務提供優勢。

另外，盧彩雲提到本月底舉行的亞洲金融論壇中，當中設有家族辨公室的座談會，其座談會亦會邀請新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、香港財富傳承學院董事會主席作演講嘉賓。

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