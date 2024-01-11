該網民表示，原本打算在網上訂購PHD Pizza 3人餐，遂在Google搜尋「PHD」，惟置頂的都是虛假網站，但因為當時「太肚餓」不虞有詐，按下第一個假網站。事主指，按下假網站後，被導入至原本的PHD網站，但點餐後則會跳轉到騙徒的付款網站。他以信用卡付款後，一直收不到銀行發送的確認短訊，初時他還以為是短訊有所延誤，但後來才驚覺信用卡已被盜用。

事主續指，隨後他收到接近3000歐元（約2.57萬港元）交易的短訊，頓時心感不妙，又發現騙徒想利用其信用卡購買iPhone。不過，由於他的信用卡只有5000港元限額，銀行亦致電他查詢，他亦當機立斷，馬上「cut卡」及取消所有交易。原以為事情已告一段落，惟半小時後，PHD外賣員上門送餐，並指事主已付款，令事主大感疑惑。

對於事主在詐騙網站仍能成功叫外賣，不少網民都感到撲朔迷離。有網民笑言騙徒「盜亦有道」、「騙徒都咁好服務」，亦有網民質疑銀行其實未成功扣數，但PHD卻已接受訂單並出餐，當中是否存在漏洞。本報已就事件向PHD查詢。

其他報道

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人

中汽協：中國去年汽車產銷同逾3000萬輛 創新高

SBI被日本金融廳暫停部分業務 涉IPO操縱股價

瑞銀盧彩雲：香港將繼續維持財富管理中心的地位

花旗：恒指年中目標19,000點

新世界去年內地合約銷售逾134億人幣

【有片：埋身擊】倘美國通脹未如期回落 美匯指數或回升

朱克伯格擬進軍養牛業 以啤酒和堅果養牛 目標打造世界上最高品質的牛肉

亞洲金融論壇1月底開幕 料吸3000名金融精英參與

半日沽空金額增47% 盈富沽空增82%

恒指半日升242點 科指升1.8% 北水轉流出 藥明生物升8%

人行據報批覆1000億住房租賃團體購房貸款 予8試點城市

藥明生物曾升19% 業務更新顯示積極進展

吉利控股減持富豪汽車