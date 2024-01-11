近年釣魚或詐騙網站盛行，不少騙徒利用Google賣廣告置頂機制，偽冒商店網站，消費者稍有不慎便會墜入騙局。近日有網民在連登討論區發布「警世文」，自己上網在連鎖薄餅店PHD叫外賣時被盜用信用卡，差點損失2.57萬港元。
該網民表示，原本打算在網上訂購PHD Pizza 3人餐，遂在Google搜尋「PHD」，惟置頂的都是虛假網站，但因為當時「太肚餓」不虞有詐，按下第一個假網站。事主指，按下假網站後，被導入至原本的PHD網站，但點餐後則會跳轉到騙徒的付款網站。他以信用卡付款後，一直收不到銀行發送的確認短訊，初時他還以為是短訊有所延誤，但後來才驚覺信用卡已被盜用。
事主續指，隨後他收到接近3000歐元（約2.57萬港元）交易的短訊，頓時心感不妙，又發現騙徒想利用其信用卡購買iPhone。不過，由於他的信用卡只有5000港元限額，銀行亦致電他查詢，他亦當機立斷，馬上「cut卡」及取消所有交易。原以為事情已告一段落，惟半小時後，PHD外賣員上門送餐，並指事主已付款，令事主大感疑惑。
對於事主在詐騙網站仍能成功叫外賣，不少網民都感到撲朔迷離。有網民笑言騙徒「盜亦有道」、「騙徒都咁好服務」，亦有網民質疑銀行其實未成功扣數，但PHD卻已接受訂單並出餐，當中是否存在漏洞。本報已就事件向PHD查詢。
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