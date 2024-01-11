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央行批千億住房租賃團購貸款 券商︰為內房注流動性 需2萬億始較大影響

今日內地傳出央行已批復總額1000億元的住房租賃團體購房貸款，並支持8個試點城市購買商品房用作長租房。券商銀河聯昌指出，雖然貸款規模細，但舉行能為開發商直接注入流動性，並改善庫存水平，是好的方向，但相信需要2萬億元人民幣的資金，才能產生更大的影響。

在1月7日，央行及國家金監局已發布了《關於金融支持住房租賃市場發展的意見》，支持租購并舉的住房制度，培育和發展住房租賃市場，促進房地產市場平穩健康發展。

銀河聯昌早前指，認為相關政策近似2014-2019年的棚改再融資計劃，對行業具有積極意義，因地方政府將從政策性銀行獲得資金，直接從開發商手中購買住宅庫存。一旦實施，可在短期內為開發商提供現金流，同時減少市場庫存。但問題在於，與之前宣布的許多措施一樣，銀行是否有動力實施這一措施才是關鍵。

至於今次住房租賃團體購房貸款的8個試點城市分別是天津、成都、青島、重慶、福州、長春、鄭州和濟南。據報貸款年化利率約為3%，期限最長不超過30年。貸款渠道主要為國開行、中國銀行等7個國有銀行。

有內媒引述地方政府人士透露，從2023年3月開始，8個試點城市已著手尋找合適的房源並上報，試點城市之間要比拼速度，因這筆貸款並非定額分給8個城市，而是依據項目條件來，原則上成熟一個項目就批一個，採「先到先得」制。

同時，央行為這筆住房租賃團體購房貸款設定了「紅線」，只能用於購買住宅類商品房（含產權型人才房/公寓），不允許收購商辦公寓。同時，須對標的項目進行「整棟、整單元」收購，原則上不允許收購零散房源。

《意見》明確，商業銀行發放住房租賃團體購房貸款的前提是，風險可控、商業可持續、嚴格不新增地方政府隱性債務；此外，要求利用貸款購買的商品房、商業用房等，須是法律關系清晰、已竣工驗收的房屋。在貸款存續期內，不能改變房屋租賃用途。

 

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