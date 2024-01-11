有網民表示，在山姆購買了一部室內加熱器，但開了兩個小時才微暖，沒有得到預期的取暖效果，加上已拆包裝，不能退貨。亦有網民購入氣炸鍋後，回港使用時才發現機器沒有反應，最後更嘗試自行換掉插頭，改為13A三腳插仍再試不果，不得退貨。

事實上，港上北上購物，其實亦有一定風險及成本，就如上述個案為例，雖然山姆超市為部分商品提供「七天無理由退貨」，但除非商家願意退貨退運費等，否則不少港人都免得再花時間過關處理投訴及退貨事宜。

除了電器，不少港人亦分享了其他形形式式的「中伏」商品，有女士買了「全部側埋一邊」護墊，怒斥品質差劣，亦有網民分享買了不斷甩毛的毛毯，用完「搞到全身都係，好鬼煩」。

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