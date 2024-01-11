moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財經花生︱fb群組浮現山姆「中伏」個案 護墊內層「側埋一邊」 氣炸鍋無反應

港人北上消費成風，山姆超市更是港人最愛熱門購地點之一。不少旅行社更乘勢推出山姆超市旅行團，帶領港人團友朝聖爆買。然而，隨著山姆購物潮掀起一段時間後，近日亦陸續浮現「中伏」個案，社交平台亦出現「山姆中伏分享Group」，不少買家分享自己買到的「中伏」商品。

有網民表示，在山姆購買了一部室內加熱器，但開了兩個小時才微暖，沒有得到預期的取暖效果，加上已拆包裝，不能退貨。亦有網民購入氣炸鍋後，回港使用時才發現機器沒有反應，最後更嘗試自行換掉插頭，改為13A三腳插仍再試不果，不得退貨。

事實上，港上北上購物，其實亦有一定風險及成本，就如上述個案為例，雖然山姆超市為部分商品提供「七天無理由退貨」，但除非商家願意退貨退運費等，否則不少港人都免得再花時間過關處理投訴及退貨事宜。

除了電器，不少港人亦分享了其他形形式式的「中伏」商品，有女士買了「全部側埋一邊」護墊，怒斥品質差劣，亦有網民分享買了不斷甩毛的毛毯，用完「搞到全身都係，好鬼煩」。

 

其他報道

網民誤入詐騙網站訂PHD Pizza 慘遭盜用信用卡險失2.57萬元

耀才：機管局債券推「12免」

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人

中汽協：中國去年汽車產銷同逾3000萬輛 創新高

SBI被日本金融廳暫停部分業務 涉IPO操縱股價

瑞銀盧彩雲：香港將繼續維持財富管理中心的地位

花旗：恒指年中目標19,000點

新世界去年內地合約銷售逾134億人幣

【有片：埋身擊】倘美國通脹未如期回落 美匯指數或回升

朱克伯格擬進軍養牛業 以啤酒和堅果養牛 目標打造世界上最高品質的牛肉

亞洲金融論壇1月底開幕 料吸3000名金融精英參與

半日沽空金額增47% 盈富沽空增82%

恒指半日升242點 科指升1.8% 北水轉流出 藥明生物升8%

人行據報批覆1000億住房租賃團體購房貸款 予8試點城市

藥明生物曾升19% 業務更新顯示積極進展

吉利控股減持富豪汽車