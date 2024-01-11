恒指今早高開56點，高位升362點，低位升9點，高低波幅353點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為36.27%，下跌為27.61%，無升跌為36.11%。

恒指收市升204點或1.27%，報16302點，大市成交金額937億元，較上日增加25.77%，是2023年12月28日1099.43億元成交後最多；國指升73點或1.35%，報5494點。恒生科技指數收報3503點，升2.18%。

藍籌股成交金額445.45億元，佔大市成交47.54%；科指成份股成交金額222.46億元，佔大市成交23.74%；國指成份股成交金額337.24億元，佔大市成交35.99%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.63%，至101.59億元，佔大市成交10.84%。牛熊證成交金額46.1億元，增加13.08%；窩輪成交金額55.48億元，增加1.8%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中海油（0883）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌61隻升，19隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升8.75%，收報30.45元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌6.23%，收報6.47元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報28.1元，升7.66%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報28.7元，跌3.69%。

恒指10天線(16552.1點)下試20天線(16532.65點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出54.25億元，終止單日流入，是2023年12月20日後最勁，當日流出110.38億元。南水北上合計淨流入42.31億元人民幣，較上日增加513.43%，連續第3日流入，累計流入49.39億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.25%，是2023年12月28日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見16459.92點，是1月8日16592.06點後最高。收市報16302.04點，是1月5日後收市新高，當日報16535.33點。

科指曾升最多3.28%，是2023年12月28日後最大升幅，當日升幅為4.41%。高見3540.57點，是1月8日3589.35點後最高。收市報3503.02點，是1月5日後收市新高，當日報3592.33點。

國指曾升最多2.34%，是2023年12月28日後最大升幅，當日升幅為3.32%。高見5548.19點，是1月8日5615.81點後最高。收市報5494.48點，是1月5日後收市新高，當日報5606.98點。

午後消息股表現

比特幣ETF獲SEC批准推出，比特幣價格反覆，曾升3.8%，其後倒跌0.6%，現升0.34%。ＦＡ南方比特幣（3066）收報18.67元，升0.43%；ＦＡ三星比特幣（3135）收報18.16元，升0.39%；美圖公司（1357）收報3.45元，升4.23%；ＢＣ科技集團（0863）收報8.95元，升11.88%。

奧園（3883）重組獲本港法院批准。收報0.19元，升1.06%。

新世界（0017）去年內地合約銷售逾134億人幣。收報11.32元，升3.1%。

今早及隔晚消息股表現

藥明生物（2269）曾升19% 業務更新顯示積極進展。收報30.45元，升8.75%。

FAST RETAIL-DRS（6288）最快今日公布業績。停牌。

建業（0216）漢國旗下合營出資4239萬收購日本大阪酒店。建業收報0.91元，升1.11%。漢國（0160）收報1.45元，跌2.68%。

廣聯工程（1413）委年僅25歲羅婷婷為執董，關翠玲即日請辭。收報0.238元，跌0.42%。

世紀聯合（1959）伙小桔新能源，拓大灣區新能源汽車充電賽道業務。收報0.21元，升13.51%。

世茂（0813）去年賣樓收入跌五成。收報0.56元，無升跌。

港交所（0388）與西安市政府簽合作備忘錄，支持西安企業來港上市。收報250元，升1.87%。

騰訊（0700）IEG據報推春筍計劃，料遊戲行業環境有改善。收報287.4元，升2.57%。

傳快遞員工直播低價出售他人快遞，中通快遞（2057）：涉事網點已報警。收報150.4元，跌0.13%。

博華太平洋（1076）冀阻吊銷牌照聽證會司法申請被判敗訴。停牌。

莎莎（0178）第三季營業額升36%，離港人數多過入境影響銷售。收報0.93元，升2.2%。

HK Express航空準時率全球廉航排第三，國泰（0293）位列亞太第十。收報8元，跌0.74%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.88元，收報1.86元，升7.51%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.61元，收報2.6元，升9.24%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.1元，收報8.05元，升5.09%；豐城控股（2295）創上市新高，見2.45元，收報2.45元，升6.52%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.88元，收報2.86元，升9.58%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見5.16元，收報5元，升3.09%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見66.14元，收報66.14元，升1.38%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1097.05元，收報1096.75元，升0%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15.02元，收報14.86元，升8.78%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1060.95元，收報1060.95元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.2元，收報1037.9元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.64元，收報18.44元，升1.88%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1106.7元，收報1106.7元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.35元，收報543.35元，升0.03%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.18元，收報50.18元，升0.12%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.55元，收報119.55元，升0.08%；德康農牧（2419）創上市新高，見62元，收報60.55元，升0.92%；美中嘉和（2453）創上市新高，見12.58元，收報12.58元，升14.36%；長久股份（6959）創上市新高，見8.21元，收報7.65元，跌4.26%；華晨中國（1114）創52周高，見4.62元，收報4.5元，升2.51%；萬洲（0288）創52周高，見5.16元，收報5元，升1.21%；福耀玻璃（3606）創52周高，見40.2元，收報39.7元，升1.15%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.28元，收報5.18元，升0.58%；利基控股（0240）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升1.74%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.27元，收報0.265元，無升跌；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.36元，收報0.335元，升19.64%；譚木匠（0837）創52周高，見5.2元，收報5.2元，升2.16%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.5元，收報3.44元，升1.78%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.16元，收報5元，升1.21%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.81元，收報2.91元，升2.83%；朗詩綠色生活（1965）低見0.221元，收報0.221元，跌6.36%；萬科（2202）低見6.44元，收報6.56元，升1.08%；佳兆業（1638）低見0.162元，收報0.17元，升0.59%；SOHO中國（0410）低見0.69元，收報0.71元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）低見0.041元，收報0.041元，跌2.38%；萬國數據（9698）低見6.85元，收報7.04元，跌2.63%；中國飛鶴（6186）低見3.83元，收報3.89元，無升跌；優然牧業（9858）低見1.32元，收報1.35元，升1.5%；潤泥（1313）低見1.43元，收報1.46元，無升跌。

130隻股份創52周低，其中十隻包括，華潤萬象（1209）低見25.05元，收報25.3元，升0.4%；時代鄰里（9928）低見0.42元，收報0.47元，跌1.05%；越秀地產（0123）低見5.31元，收報5.43元，升1.31%；信德（0242）低見0.85元，收報0.88元，無升跌；經濟日報（0423）低見0.75元，收報0.78元，升1.3%；東方（0018）低見0.41元，收報0.42元，跌2.33%；大快活（0052）低見8.76元，收報8.82元，升0.34%；中國太平（0966）低見6.2元，收報6.35元，升2.09%；中國太保（2601）低見14.34元，收報14.68元，升0.14%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.62元，升1.64%。

異動股

上升異動股，包括，瑞遠智控（8249）收報0.084元，升44.83%；奇點國際（1280）收報0.79元，升43.64%；國聯通信（8060）收報0.079元，升41.07%；環能國際（1102）收報0.05元，升35.14%；NEXION TECH（8420）收報0.035元，升34.62%；百德國際（2668）創52周高，見0.415元，收報0.415元，升33.87%；威鋮國際（1002）收報0.088元，升33.33%；中安控股集團（8462）收報0.08元，升31.15%；中國創意控股（8368）收報0.78元，升30%；新火科技控股（1611）收報2.65元，升29.9%。

下跌異動股，包括，飛揚集團（1901）創上市新低，見0.185元，收報0.208元，跌81.75%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.8元，收報1.76元，跌25.11%；亞太金融投資（8193）收報0.1元，跌23.08%；天潤雲（2167）收報4.85元，跌21.77%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.062元，跌20.51%；中華銀科技（0515）收報0.071元，跌17.44%；未來數據集團（8229）收報0.53元，跌15.87%；天保能源（1671）收報0.455元，跌15.74%；駿東控股（8277）收報0.086元，跌15.69%；雙樺控股（1241）收報0.067元，跌15.19%；中國疏浚環保（0871）收報0.067元，跌14.1%。

其他報道

日企加薪幅度未定 據報本月日央行難結束負利率

財經花生︱fb群組浮現山姆「中伏」個案 護墊內層「側埋一邊」 氣炸鍋無反應

網民誤入詐騙網站訂PHD Pizza 慘遭盜用信用卡險失2.57萬元

耀才：機管局債券推「12免」

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人

中汽協：中國去年汽車產銷同逾3000萬輛 創新高

SBI被日本金融廳暫停部分業務 涉IPO操縱股價

瑞銀盧彩雲：香港將繼續維持財富管理中心的地位

花旗：恒指年中目標19,000點

新世界去年內地合約銷售逾134億人幣

【有片：埋身擊】倘美國通脹未如期回落 美匯指數或回升

朱克伯格擬進軍養牛業 以啤酒和堅果養牛 目標打造世界上最高品質的牛肉

亞洲金融論壇1月底開幕 料吸3000名金融精英參與

半日沽空金額增47% 盈富沽空增82%

恒指半日升242點 科指升1.8% 北水轉流出 藥明生物升8%