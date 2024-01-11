平台於1月4日至10日期間，香港出境機票量訂單急升，與上周相比上升41%，按年增長近2倍；1月10日單日升幅更比上周上升34%。

過去7天訂單出行日期集中於農曆新年及復活節長假期，除了港人外遊熱門目的地台北、曼谷、東京和大阪，亦看到港人對包括上海及北京的內地航點需求。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘預計，外遊及訪港旅客數字均會上升，當中高鐵票業務有望進一步受惠於內地旅客來港旅遊或港人回鄕探親。按照去年旺季的經驗，預計農曆新年前一至兩周高鐵票的搜索和預訂量將會急升。高鐵票一般在出發日期前15日開售，平台特設預約及競搶高鐵票功能，讓旅客可更早規劃行程，免去排隊和搶票的煩惱。

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