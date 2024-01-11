moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財經花生丨鄭志剛上載阿塔爾合照 恭賀「馬克龍男孩」升任法國總理

法國總統馬克龍前日宣布任命34歲教育部長阿塔爾（Gabriel Attal）為新總理後，阿塔爾即被稱為「馬克龍男孩」，登上各國熱門話題。而一向走在潮流尖端的新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛（Adrian）就新鮮滾熱辣，在自己的Instagram上載咗同阿塔爾同枱交流的限時動態，附有「CONGRATS（恭賀）」的字眼。

雖然未知Adrian同阿塔爾在咩場合相識，但由相中兩人以頗輕鬆的坐姿睇嚟，雙方似早就相識。而Adrian一向熱愛藝術，自然與一直以藝術聞名的法國早有淵源。

據公司網站介紹，他早係2017年已獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章（Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres），並於2022年獲授法國國家功績榮譽勳章（Officier de l'Ordre National du Mérite）。

而34歲的阿塔爾是法國近代史上最年輕及首名「出櫃」的同性戀總理，有不少傳媒指出，他在2017年參政後，短短7年間快速崛起，每一步都與馬克龍密切相關，故被稱為「馬克龍男孩」，他亦是馬克宏所創立的復興黨黨員，被視為馬克龍接班人。

文：中環牌花生

其他報道

惠理發盈喜料扭虧為盈 料去年度轉賺2300萬元

騰訊視頻號據報去年直播帶貨規模按年增2倍

巨騰國際去年轉蝕最多3億

A股高收 胡錫進：大盤漲得有點少感可惜 冀有痛痛快快的大陽線

迅銷2024財年首季純利增27%至1078億日圓

摩通大降特步目標價34%至4.2元 維持「中性」評級

澳博旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金

大市全日沽空金額增14% 比率一周低 盈富沽空減17%

恒指收市升204點 三大指數升幅、成交齊創兩周高 北水轉流出54億 3周最勁

日企加薪幅度未定 據報本月日央行難結束負利率

財經花生︱fb群組浮現山姆「中伏」個案 護墊內層「側埋一邊」 氣炸鍋無反應

網民誤入詐騙網站訂PHD Pizza 慘遭盜用信用卡險失2.57萬元

耀才：機管局債券推「12免」

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人

中汽協：中國去年汽車產銷同逾3000萬輛 創新高

SBI被日本金融廳暫停部分業務 涉IPO操縱股價

瑞銀盧彩雲：香港將繼續維持財富管理中心的地位

花旗：恒指年中目標19,000點

新世界去年內地合約銷售逾134億人幣

【有片：埋身擊】倘美國通脹未如期回落 美匯指數或回升