法國總統馬克龍前日宣布任命34歲教育部長阿塔爾（Gabriel Attal）為新總理後，阿塔爾即被稱為「馬克龍男孩」，登上各國熱門話題。而一向走在潮流尖端的新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛（Adrian）就新鮮滾熱辣，在自己的Instagram上載咗同阿塔爾同枱交流的限時動態，附有「CONGRATS（恭賀）」的字眼。
雖然未知Adrian同阿塔爾在咩場合相識，但由相中兩人以頗輕鬆的坐姿睇嚟，雙方似早就相識。而Adrian一向熱愛藝術，自然與一直以藝術聞名的法國早有淵源。
據公司網站介紹，他早係2017年已獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章（Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres），並於2022年獲授法國國家功績榮譽勳章（Officier de l'Ordre National du Mérite）。
而34歲的阿塔爾是法國近代史上最年輕及首名「出櫃」的同性戀總理，有不少傳媒指出，他在2017年參政後，短短7年間快速崛起，每一步都與馬克龍密切相關，故被稱為「馬克龍男孩」，他亦是馬克宏所創立的復興黨黨員，被視為馬克龍接班人。
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