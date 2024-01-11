雖然未知Adrian同阿塔爾在咩場合相識，但由相中兩人以頗輕鬆的坐姿睇嚟，雙方似早就相識。而Adrian一向熱愛藝術，自然與一直以藝術聞名的法國早有淵源。

據公司網站介紹，他早係2017年已獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章（Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres），並於2022年獲授法國國家功績榮譽勳章（Officier de l'Ordre National du Mérite）。

而34歲的阿塔爾是法國近代史上最年輕及首名「出櫃」的同性戀總理，有不少傳媒指出，他在2017年參政後，短短7年間快速崛起，每一步都與馬克龍密切相關，故被稱為「馬克龍男孩」，他亦是馬克宏所創立的復興黨黨員，被視為馬克龍接班人。

文：中環牌花生

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