中銀航空租賃（2588）公布截至去12月底止第四季度及年度營運資料，全年執行的交易數量創下歷史新高，其中包括142項租賃承諾，為公司成立以來的年度最高水平，期內集團第四季執行128項交易，全年執行348項；第四季度售出15架自有飛機，全年售出20架；第四季度簽署35項租賃承諾，全年簽署142項；第四季度籌集6.5億美元五年期債券，全年融資總額超過40億美元，截至2023年12月31日止年度，自有飛機利用率提升至99%。
總經理兼首席執行官Steven Townend表示，2023年是公司慶祝成立30週年，亦是運營業績創紀錄的一年，而收款率連續第二年超過100%，飛機利用率由2022年的96%提高至99%，體現了航空業的實力。展望未來，憑藉強健的飛機組合及訂單簿，公司有信心滿足航空公司客戶的需求，並保持作為全球五大飛機經營性租賃公司之一的地位。
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