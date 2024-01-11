moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀航空租賃上季執行128項交易 全年執行交易創新高

中銀航空租賃（2588）公布截至去12月底止第四季度及年度營運資料，全年執行的交易數量創下歷史新高，其中包括142項租賃承諾，為公司成立以來的年度最高水平，期內集團第四季執行128項交易，全年執行348項；第四季度售出15架自有飛機，全年售出20架；第四季度簽署35項租賃承諾，全年簽署142項；第四季度籌集6.5億美元五年期債券，全年融資總額超過40億美元，截至2023年12月31日止年度，自有飛機利用率提升至99%。

總經理兼首席執行官Steven Townend表示，2023年是公司慶祝成立30週年，亦是運營業績創紀錄的一年，而收款率連續第二年超過100%，飛機利用率由2022年的96%提高至99%，體現了航空業的實力。展望未來，憑藉強健的飛機組合及訂單簿，公司有信心滿足航空公司客戶的需求，並保持作為全球五大飛機經營性租賃公司之一的地位。

其他報道

南方東英：SEC批准比特幣現貨ETF或推升比特幣價格 料港現貨ETF推出時間稍落後

Trip.com香港：1月10日航班預訂量創通關以來單日第二高

惠理發盈喜料扭虧為盈 料去年度轉賺2300萬元

騰訊視頻號據報去年直播帶貨規模按年增2倍

巨騰國際去年轉蝕最多3億

A股高收 胡錫進：大盤漲得有點少感可惜 冀有痛痛快快的大陽線

迅銷2024財年首季純利增27%至1078億日圓

摩通大降特步目標價34%至4.2元 維持「中性」評級

澳博旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金

大市全日沽空金額增14% 比率一周低 盈富沽空減17%

恒指收市升204點 三大指數升幅、成交齊創兩周高 北水轉流出54億 3周最勁

日企加薪幅度未定 據報本月日央行難結束負利率

財經花生︱fb群組浮現山姆「中伏」個案 護墊內層「側埋一邊」 氣炸鍋無反應

網民誤入詐騙網站訂PHD Pizza 慘遭盜用信用卡險失2.57萬元

耀才：機管局債券推「12免」

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人

中汽協：中國去年汽車產銷同逾3000萬輛 創新高

SBI被日本金融廳暫停部分業務 涉IPO操縱股價

瑞銀盧彩雲：香港將繼續維持財富管理中心的地位

花旗：恒指年中目標19,000點