今年主要央行貨幣政策轉向減息，信銀國際首席經濟師卓亮指，央行需要應付經濟增長動力疲弱的央行，提供放寬貨幣政策的空間，預計西方主要央行將陸續開啟減息周期，對資產市場有支持作用。他認為美國上半年開始減息機會較大，全年有機會減息達1.5厘，縮表規模未來亦有望逐步減少。
至於本港利率，卓亮不排除1個月港元拆息在年底可跌穿4厘，最優惠利率（P）則受借貸環境變化等多個因素影響會滯後下調，幅度也不會跟足美息，全年或會減0.375厘。樓市方面，他指調整逐漸進入尾聲，當美國真正開啟減息週期時，將有助樓價企穩回升。
本港勞工市場表現不俗，失業率繼續在週期性低位徘徊，私人消費逐步改善，為經濟增長提供支援，進出口表現亦有望由負轉正，預期今年香港GDP會有近3%增長。
內地方面，他預期今年GDP增長有機會接近5%，復蘇不平衡現象仍有待改善，房地產市場信心及相關行業表現的修復時間較長。在整體增長相對平穩但部分主要行業受壓的環境下，他認為不宜憧憬貨幣政策積極寬鬆，人行有機會減息10個基點及下調存款準備金25個基點。
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