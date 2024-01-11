至於本港利率，卓亮不排除1個月港元拆息在年底可跌穿4厘，最優惠利率（P）則受借貸環境變化等多個因素影響會滯後下調，幅度也不會跟足美息，全年或會減0.375厘。樓市方面，他指調整逐漸進入尾聲，當美國真正開啟減息週期時，將有助樓價企穩回升。

本港勞工市場表現不俗，失業率繼續在週期性低位徘徊，私人消費逐步改善，為經濟增長提供支援，進出口表現亦有望由負轉正，預期今年香港GDP會有近3%增長。

內地方面，他預期今年GDP增長有機會接近5%，復蘇不平衡現象仍有待改善，房地產市場信心及相關行業表現的修復時間較長。在整體增長相對平穩但部分主要行業受壓的環境下，他認為不宜憧憬貨幣政策積極寬鬆，人行有機會減息10個基點及下調存款準備金25個基點。

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