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信銀：港股估值低吸引資金回流 恒指今年可見21300點

港股近年表現疲弱，信銀國際個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，目前恒指預測股息率升至4%以上，從歷史紀錄顯示，恒指將差不多見底。另外，過去10年恒指預測市盈率平均為11.5倍，現時則僅有8.6倍，對比歷史、其他主要股市估值均出現明顯折讓，有助吸引資金回流。他看好今年市盈率可回升至10倍水平，配合股值修復、聯儲局減息，恒指今年有望回升至21300點水平。

投資策略上，張浩恩指今年多地有大選，加上地緣政治變化，環球市場仍存在不確定性，投資策略宜保持審慎，靈活參與股市與債市，將有助控制市場波幅對投資組合表現的影響，以及爭取潛在增長和提升收益。標指去年上升逾兩成，他指受惠減息預期和人工智能急速發展，科技行業仍為投資組合內不能缺少的部份，惟需注意個別企業估值過高的風險，另外市場往後若憂慮衰退風險，去年表現較落後的防守行業，例如健康護理、必需消費以及公用事業等有機會追上。

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