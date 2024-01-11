投資策略上，張浩恩指今年多地有大選，加上地緣政治變化，環球市場仍存在不確定性，投資策略宜保持審慎，靈活參與股市與債市，將有助控制市場波幅對投資組合表現的影響，以及爭取潛在增長和提升收益。標指去年上升逾兩成，他指受惠減息預期和人工智能急速發展，科技行業仍為投資組合內不能缺少的部份，惟需注意個別企業估值過高的風險，另外市場往後若憂慮衰退風險，去年表現較落後的防守行業，例如健康護理、必需消費以及公用事業等有機會追上。

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