耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬表示，隨著美國聯儲局預期今年開始減息，本港的定存利率亦近期己有顯著回落跡象，在市場預期利率已經見頂的消息充斥下，機管局所發行的債券有助投資者鎖定未來2年半的肯定回報，因此相信4.25厘息率，定必吸引過去一直在銀行以定期值增的「好息」客戶，轉來認購零售債券。由於今次供認購的零售債券，在提早贖回機制與過去曾發行的零售債券略有不同，投資者可於每季有權選擇取回本金，而更可獲全數本金和相關應計未付利息，此舉可謂非常靈活，可讓投資者不需承受二手市場折讓價；而機管局零售債是採用每季派息較過去所發行的每半年派息頻密，因此非常吸引。

他又指，由於該批債券發行量少，加上港股現貨市場仍在低位徘徊而機管局零售債券有保底機制，因此預期是次認購市場反應亦會非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，增加命中機會。

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