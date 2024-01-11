根據凱升的年報，該集團持有東雋77.5%股權，並藉此間接經G1娛樂，參與俄羅斯上晶虎綜合渡假村投資。

今次伍豐科技出售有關股權，主要是考慮到，俄羅斯當局近期實施外匯出入管制，並要求撤資之外國企業折價出售資產並課徵10%交易稅。由於考慮到此舉及未來可能有更進一步的管制，因此同意東雋出售G1娛樂。其料完成交易後，東雋將向其返還2800萬美元投資，並將其涉足俄羅斯的風險減至零，但是料錄得虧損1839萬美元。

凱升停牌前，收報4.7仙。

其他報道

信銀：港股估值低吸引資金回流 恒指今年可見21300點

信銀：今年美息下調幅度可觀 港P全年或降0.375厘

中銀航空租賃上季執行128項交易 全年執行交易創新高

財經花生丨鄭志剛上載阿塔爾合照 恭賀「馬克龍男孩」升任法國總理

南方東英：SEC批准比特幣現貨ETF或推升比特幣價格 料港現貨ETF推出時間稍落後

Trip.com香港：1月10日航班預訂量創通關以來單日第二高

惠理發盈喜料扭虧為盈 料去年度轉賺2300萬元

騰訊視頻號據報去年直播帶貨規模按年增2倍

巨騰國際去年轉蝕最多3億

A股高收 胡錫進：大盤漲得有點少感可惜 冀有痛痛快快的大陽線

迅銷2024財年首季純利增27%至1078億日圓

摩通大降特步目標價34%至4.2元 維持「中性」評級

澳博旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金

大市全日沽空金額增14% 比率一周低 盈富沽空減17%

恒指收市升204點 三大指數升幅、成交齊創兩周高 北水轉流出54億 3周最勁

日企加薪幅度未定 據報本月日央行難結束負利率

財經花生︱fb群組浮現山姆「中伏」個案 護墊內層「側埋一邊」 氣炸鍋無反應

網民誤入詐騙網站訂PHD Pizza 慘遭盜用信用卡險失2.57萬元

耀才：機管局債券推「12免」

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人