凱升控股（0102）今日停牌，待公布內幕消息。根據台灣證交所上市的伍豐科技（台：8076）披露及網上博彩媒體《GGR Asia》報道，伍豐子公司持有20%權益的Oriental Regent Ltd（東雋），將所持有的俄羅斯賭場及度假村發展項目的運營公司G1娛樂全部股權，轉讓予俄羅斯當地公司Dalnevostochniy Aktiv LLC，作價為1.16億美元（約9.07億港元）。
根據凱升的年報，該集團持有東雋77.5%股權，並藉此間接經G1娛樂，參與俄羅斯上晶虎綜合渡假村投資。
今次伍豐科技出售有關股權，主要是考慮到，俄羅斯當局近期實施外匯出入管制，並要求撤資之外國企業折價出售資產並課徵10%交易稅。由於考慮到此舉及未來可能有更進一步的管制，因此同意東雋出售G1娛樂。其料完成交易後，東雋將向其返還2800萬美元投資，並將其涉足俄羅斯的風險減至零，但是料錄得虧損1839萬美元。
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