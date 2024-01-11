日前，董昕獲任命為國家廣電總局副局長。據中移動官網介紹，董昕於2017年3月加入公司董事會，負責生產經營管理工作，曾先後擔任原郵電部財務司企業財務處副處長，原信息產業部經濟調節與通信清算司經濟調節處處長。

公司續稱， 董昕亦不再擔任公司授權代表，而李榮華已獲委任為公司的一名授權代表，以填補因董昕辭任而產生的空缺，即日起生效。

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