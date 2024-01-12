道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.05%，報37711點。標普500指數收跌3點，跌幅0.07%，報4780點。納斯達克綜合指數收漲0點，或0.01%，報14970點。

Salesforce升2.74%，報271.38美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而波音跌2.27%，報222.66元，拖累道指34點。

科技股方面，蘋果收市報185.59元，跌0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報142.08元，跌0.14%，亞馬遜收市報155.18元，升0.94%，Facebook收市報369.67元，跌0.21%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.77%，報472點。德國DAX指數收跌0.86%，報16547點；法國CAC 40指數跌0.52%，報7387點；英國富時100指數收跌0.99%，報7576點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.05%，報6049點。

美國2年期債息曾跌最多2.64%，是2023年12月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.82%。低見4.243厘，是2023年12月29日4.2416厘後最低。收市報4.2451厘，是2023年12月27日後收市新低，當日報4.2416厘。連跌5日，累計跌0.1395厘，對上一次連跌5日是2020年5月1日。

美國10年期債息曾跌最多1.55%，低見3.9658厘。收市報3.9658厘，是1月3日後收市新低，當日報3.9162厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至27.38基點，是2023年11月6日25.374基點後最窄。收市報28.134基點，是2023年11月3日後收市最窄，當日報27.043基點。連續兩日收窄，累計7.168基點，對上一次連升2日是1月5日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至142.772基點，收市報141.916基點，是1月3日後收市新低，當日報148.008基點。

道指曾升最多0.28%，高見37801.9點，創紀錄新高，收市報37711.02點，是1月2日後收市新高，當日報37715.04點。連升2日，累計升185.86點，對上一次連升2日是1月5日。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.92%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.99%。低見4739.58點，是1月9日4730.35點後最低。收市報4780.24點，是1月9日後收市新低，當日報4756.5點。第1日陰燭。

納指曾升最多0.63%，高見15063.61點，是2023年12月29日15111.41點後最高。收市報14970.18點，是2023年12月29日後收市新高，當日報15011.35點。連升5日，累計升459.88點，對上一次連升5日是2023年12月13日。第1日陰燭。

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