moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌138點 夜期低水66點 經緯天地上市

美股向上，港股ADR跌138點或0.87%，報15959點，即月恒指夜期跌110點，報16236點，夜期低水66點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.08%，折合報287.62元；阿里巴巴（9988）跌0.17%，折合報70.73元；美團（3690）升0.1%，折合報75.68元；匯控（0005）跌2.17%，折合報61.64元；建行（0939）跌0.64%，折合報4.51元。

道期現跌0.034%；標期現跌0.1%；納期現跌0.08%。日本東證指數現升0.72%；韓國KOSPI指數現跌0.4%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.08%。

VIX指數隔晚跌1.97%或0.25點，報12.44點。

紐油現升1.88%或1.36美元，報73.38美元；布油現升0.79%或0.6美元，報77.41美元；金價現升0.09%或2美元，報2030.91美元；LME 銅期貨隔晚跌0.18%或15.5美元，報8355美元。美國10年期債息現升0.28%或0.0114厘，報3.9772厘。

今日焦點股份可留意：

美英等國空襲胡塞武裝，拜登：屬明確信息，不允許危及航行自由。留意航運股、油股。

經緯天地（2477）上市，定價1元。

萊蒙（3688）大股東黃俊康售股6%，予第二大股東美羅集團。

HKTVMall母公司港科探索（1137）去年訂單總商品交易升1.3%略低於目標。

中移動（0941）：董昕辭任執行董事兼首席執行官 。

理想汽車（2015）L系列累計銷售逾42萬輛，擬今年更新L系列配置。

凱升（0102）昨停牌，台灣投資伙伴先披露售俄渡假村料套現逾9億。

中銀航空租賃（2588）上季執行128項交易，全年執行交易創新高。

惠理（0806）發盈喜料扭虧為盈，料去年度轉賺2300萬元。

巨騰國際（3336）去年轉蝕最多3億。

迅銷（6288）2024財年首季純利增27%至1078億日圓。

摩通大降特步（1368）目標價34%至4.2元，維持「中性」評級。

澳博（0880）旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金。

 

其他報道

美英等國空襲胡塞武裝 拜登：屬明確信息 不允許危及航行自由

通脹超預期無阻減息憧憬 道指創紀錄新高 納指5連升 道指升15點

北水增持中電信 減持盈富