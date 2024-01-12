個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.08%，折合報287.62元；阿里巴巴（9988）跌0.17%，折合報70.73元；美團（3690）升0.1%，折合報75.68元；匯控（0005）跌2.17%，折合報61.64元；建行（0939）跌0.64%，折合報4.51元。

道期現跌0.034%；標期現跌0.1%；納期現跌0.08%。日本東證指數現升0.72%；韓國KOSPI指數現跌0.4%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.08%。

VIX指數隔晚跌1.97%或0.25點，報12.44點。

紐油現升1.88%或1.36美元，報73.38美元；布油現升0.79%或0.6美元，報77.41美元；金價現升0.09%或2美元，報2030.91美元；LME 銅期貨隔晚跌0.18%或15.5美元，報8355美元。美國10年期債息現升0.28%或0.0114厘，報3.9772厘。

今日焦點股份可留意：

美英等國空襲胡塞武裝，拜登：屬明確信息，不允許危及航行自由。留意航運股、油股。

經緯天地（2477）上市，定價1元。

萊蒙（3688）大股東黃俊康售股6%，予第二大股東美羅集團。

HKTVMall母公司港科探索（1137）去年訂單總商品交易升1.3%略低於目標。

中移動（0941）：董昕辭任執行董事兼首席執行官 。

理想汽車（2015）L系列累計銷售逾42萬輛，擬今年更新L系列配置。

凱升（0102）昨停牌，台灣投資伙伴先披露售俄渡假村料套現逾9億。

中銀航空租賃（2588）上季執行128項交易，全年執行交易創新高。

惠理（0806）發盈喜料扭虧為盈，料去年度轉賺2300萬元。

巨騰國際（3336）去年轉蝕最多3億。

迅銷（6288）2024財年首季純利增27%至1078億日圓。

摩通大降特步（1368）目標價34%至4.2元，維持「中性」評級。

澳博（0880）旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金。

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