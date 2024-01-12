恒指今早低開85點或0.53%，報16216點，大市成交金額28億元；國指今早低開30點或0.55%，報5464點。恒生科技指數開市報3476點，跌0.75%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.15%，下跌為5.52%，無升跌為90.32%。