恒指今早低開85點或0.53%，報16216點，大市成交金額28億元；國指今早低開30點或0.55%，報5464點。恒生科技指數開市報3476點，跌0.75%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.15%，下跌為5.52%，無升跌為90.32%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、藥明生物（2269）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，53隻下跌，20隻無升跌。藥明生物（2269）升3.78%，報31.6元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.53%，報15.44元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報35.1元，升0.57%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報47.85元，跌4.2%。
恒指10天線(16469.44點)跌穿20天線(16524.77點)。科指低於主要平均線。
美英等國空襲胡塞武裝，拜登：屬明確信息，不允許危及航行自由。東方海外（0316）開市報109元，升1.21%。中遠海控（1919）開市報7.75元，升1.57%。中遠海能（1138）無成交，報7.6元。海豐國際（1308）開市報12.92元，升0.47%。油股個別發展，中石油（0857）開市報5.22元，跌0.38%。中海油（0883）開市報13.24元，升0.15%。
經緯天地（2477）上市，定價1元。開市報1.77元，升77%。
連連科技（3688）再遞表申請來港上市。無成交，報0.57元。
萊蒙（3688）大股東黃俊康售股6%，予第二大股東美羅集團。無成交，報0.57元。
HKTVMall母公司港科探索（1137）去年訂單總商品交易升1.3%略低於目標。開市報2.25元，跌0.44%。
中移動（0941）：董昕辭任執行董事兼首席執行官 。開市報64.95元，跌0.15%。
理想汽車（2015）L系列累計銷售逾42萬輛，擬今年更新L系列配置。開市報128.9元，跌1.38%。
中銀航空租賃（2588）上季執行128項交易，全年執行交易創新高。無成交，報57.7元。
惠理（0806）發盈喜料扭虧為盈，料去年度轉賺2300萬元。無成交，報2.07元。
巨騰國際（3336）去年轉蝕最多3億。無成交，報1.16元。
迅銷（6288）2024財年首季純利增27%至1078億日圓。開市報20.2元，升2.02%。
摩通大降特步（1368）目標價34%至4.2元，維持「中性」評級。開市報4.35元，無升跌。
澳博（0880）旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金。無成交，報2.35元。
破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見36.9元，開市報36.9元，升4.24%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.225元，開市報0.225元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括飛揚集團（1901）低見0.18元，開市報0.18元，跌13.46%。
創52周低，其中包括，龍湖（0960）低見10.6元，開市報10.6元，跌0.93%；龍湖集團（0960）低見10.6元，開市報10.6元，跌0.93%。
異動股
上升異動股，包括，經緯天地（2477），開市報1.77元，升77%；裕承科金（0279）開市報0.043元，升10.26%；龍皇集團（8493）開市報0.435元，升10.13%；泰凌醫藥（1011）開市報0.056元，升9.8%；天譽置業（0059）開市報0.014元，升7.69%；匯森家居（2127）開市報0.17元，升7.59%；魯大師（3601）開市報0.89元，升7.23%；盈滙企業控股（2195）開市報0.217元，升6.9%；宋都服務（9608）開市報0.27元，升5.88%；微創腦科學（2172）開市報10.58元，升4.34%；易點雲（2416）開市報3.62元，升4.32%。
下跌異動股，包括，飛揚集團（1901）創上市新低，見0.18元，開市報0.18元，跌13.46%；眾安集團（0672）開市報0.102元，跌6.42%；濱海投資（2886）開市報1.31元，跌5.76%；梅斯健康（2415）開市報3.66元，跌5.67%；新火科技控股（1611）開市報2.5元，跌5.66%；雄岸科技（1647）開市報0.072元，跌5.26%；ＢＣ科技集團（0863）開市報8.5元，跌5.03%；小鵬（9868）開市報47.85元，跌4.2%；微博－ＳＷ（9898）開市報72.5元，跌4.16%。
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