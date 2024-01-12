國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，12月份，受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素影響，CPI按月由降轉漲，按年降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，漲幅保持穩定。PPI方面，12月份，受國際油價持續下行、部分工業品需求不足等因素影響，全國PPI按月下降，較去年同期降幅收窄。

全文如下

一、CPI按月由降轉漲，較去年同期降幅收窄

12月份，受寒流天氣及節前消費需求增加等因素影響，CPI按月由降轉漲，按年降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅保持穩定。

從按月看，CPI由上月下降0.5%轉為上漲0.1%。其中，食品價格由上月下降0.9%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。食品中，雨雪寒流天氣影響鮮活農產品生產儲運，加之節前消費需求增加，鮮菜、鮮果及水產品價格分別上漲6.9%、1.7%及0.9%，合計影響CPI上漲約0.19個百分點。非食品價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.06個百分點。非食品中，受國際油價持續下行影響，國內汽油價格下降4.7%，降幅比上月擴大1.9個百分點，影響CPI下降約0.17個百分點，是拉低CPI按月漲幅的主要因素；元旦假期出行、娛樂元旦假期出遊、娛樂和家庭服務需求增加，交通工具租賃費、電影及演出票價格分別上漲4.7%和1.1%，機票價格由上月下降12.4%轉為上漲0.4%，家事服務價格上漲0.4%；購物需求增加疊加促銷活動結束，扣除能源的工業消費品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.3%。

從年比看，CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，食品價格下降3.7%，降幅比上月收窄0.5個百分點，影響CPI下降約0.70個百分點。食品中，豬肉價格下降26.1%，降幅收窄5.7個百分點，影響CPI下降約0.43個百分點，是帶動CPI按年下降的主要因素；雞蛋、牛羊肉、食用油和禽肉類價格降幅在1.7%—8.4%之間。非食品價格上漲0.5%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約0.38個百分點。非食品中，中藥材價格上漲17.7%，漲幅比上月有所回落；旅遊和賓館住宿價格分別上漲6.8%和5.5%，飛機票價格下降7.3%；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降6.4%和5.4%，降幅均有擴大。

二、PPI按月下降，較去年同期降幅收窄

12月份，受國際油價持續下行、部分工業品需求不足等因素影響，全國PPI較上季下降，較去年同期降幅收窄。

從按月看，PPI下降0.3%，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降0.3%，降幅與上月相同；生活資料價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。國際油價持續下行，帶動國內石油及天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別下降6.6%、3.0%，合計影響PPI較上季下降約0.18個百分點。有色金屬市場需求不足，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.3%，其中鉛冶煉、鋁冶煉價格分別下降2.1%、0.5%；銅冶煉價格受輸入性等因素影響上漲1.4%。煤炭開採和洗選業價格持平。受成本上升等因素影響，瓦斯生產及供應業價格上漲2.3%。接近年底部分基建工程加快施工，水泥等建築材料供給偏緊，水泥製造價格上漲2.2%，黑色金屬冶煉壓延加工業價格上漲0.8%。裝備製造業中，鋰離子電池製造、電腦通訊和其他電子設備製造業價格分別下降1.9%、0.6%；汽車製造業價格上漲0.2%。另外，農副食品加工業、紡織業價格分別下降0.7%、0.5%；食品製造業價格持平。

從年比看，PPI下降2.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，生產資料價格下降3.3%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降1.2%，降幅與上月相同。主要產業中，非金屬礦物製品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業價格分別下降7.9%、1.9%，降幅分別收窄0.3、0.4個百分點；化學原料及化學製品製造業、石油煤炭及其他燃料加工業、石油及天然氣開採業價格降幅在1.6%—6.3%之間，均有收窄。煤炭開採及洗選業價格下降16.5%，降幅擴大0.7個百分點；電氣機械及器材製造業、電腦通訊及其他電子設備製造業價格分別下降4.3%、3.9%，降幅分別擴大0.3、0.4個百分點。另外，文教工美體育娛樂用品製造業價格上漲4.1%，化學纖維製造業價格上漲1.3%，有色金屬冶煉壓延加工業價格上漲0.4%。

其他報道

恒指低開85點 10天線跌穿20天線 經緯天地上市升77%

港股ADR跌138點 夜期低水66點 經緯天地上市

美英等國空襲胡塞武裝 拜登：屬明確信息 不允許危及航行自由

通脹超預期無阻減息憧憬 道指創紀錄新高 納指5連升 道指升15點

北水增持中電信 減持盈富