Tesla中國官網頁面顯示，Model 3後輪驅動煥新版售價從26.14萬元人民幣降至24.59萬元人民幣，Model 3長續航煥新版售價降至28.59萬元；Model Y後輪驅動版售價降至25.89萬元，Model Y長續航版售價降至29.99萬元。
汽車股普遍向下，吉利（0175）現報8.12元，跌0.37%；比亞迪（1211）現報212元，跌0.19%；小鵬（9868）現報47.85元，跌4.2%；五菱（0305）現報0.395元，升2.6%；理想汽車（2015）現報127.7元，跌2.3%；蔚來（9866）現報58.1元，跌1.69%；零跑（9863）現報30.3元，跌2.57%；恒大汽車（0708）現報0.31元，跌7.46%。
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