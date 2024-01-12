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Tesla中國下調Model 3、Model Y售價 汽車股普遍向下

Tesla中國官網頁面顯示，Model 3後輪驅動煥新版售價從26.14萬元人民幣降至24.59萬元人民幣，Model 3長續航煥新版售價降至28.59萬元；Model Y後輪驅動版售價降至25.89萬元，Model Y長續航版售價降至29.99萬元。