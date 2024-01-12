港元現報7.8176元升值8點子，曾貶值最多2點子，報7.8186元，亦曾升值最多21點子，報7.8163元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.19點子至3.92488%，是1月9日後最高；1星期HIBOR升10.37點子至4.45012%；2星期HIBOR升0.94點子至4.58583%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.2點子至4.80613%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌1.85點子至4.80827%，是2023年6月14日後最低；12個月期HIBOR跌2.24點子至4.80827%，是2023年5月29日後最低。

美元指數現報102.224貶值0.067點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44867%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6024%，終止連續2日收窄，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年1月05日，當日利差報-0.583%。

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