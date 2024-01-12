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美11隻比特幣ETF上市 成交逾46億美元 韓國警告券商提供服務或違法

美國批准比特幣ETF上市，首日成交逾46億美元。在地球另一端，韓國監管機構警告，國內券商為客戶提供海外比特幣ETF交易，可能違法。

所有獲批的11支持比特幣交易所上市基金(ETF)昨日開始交易，合計成交金額超過46億美元。彭博匯編數據顯示，已轉變成ETF的Grayscale比特幣信託成交金額約23億美元。貝萊德的iShares安碩比特幣信託成交額超過10億美元。

韓國金融監管機構表示，國內證券公司為在海外上市的比特幣現貨ETF提供經紀服務，可能違反《資本市場法》。韓國金融委員會在聲明中表示，韓國將研究比特幣現貨ETF交易事項，監管機構正在準備加密資產規則。

比特幣昨晚曾升最多6.69%，是1月8日後最大升幅度，當日升幅度為6.82%，高見49021.46美元，是2021年12月28日51237.01美元後最高。現報46007.69美元，跌0.34%。

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