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內地逾250隻基金等待清盤

第一財經引述Wind數據，截至1月11日，內地近一年來已有超過250隻基金排隊退場，其中，有超過一半的基金產品正是因「觸發合同終止條款」而清盤退場，即在基金合同約定的時間內，基金資產淨值連續低於5000萬元或基金佔有率持有人數量不滿200人。