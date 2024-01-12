據第一財經不完全統計，2024年以來至少有20隻基金產品預警清盤，並發布「連續低於5000萬元的提示性公告」。其中權益類基金的數量不在少數，有些甚至是不乏成立不足一年的次新基金。

近來還有多隻基金產品發布調整基金佔有率淨值精度的公告，背後原因大多直指大額贖回。

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