三藩市聯邦地方法官駁回匯豐所提不要受理該訴訟的要求，並稱總部位於北卡羅來納州的第一公民銀行合理地指控匯豐銀行和其他被告違反合約並盜用資訊。

法官Laurel Beeler表示，第一公民銀行需要在28天內修改其訴狀，以解決一些瑕疵並澄清匯豐銀行和其他被告被指控的角色。

匯豐銀行發聲明中表示，「堅定致力於創新銀行領域和我們的員工，並將繼續積極應對第一公民銀行提起的訴訟」。

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