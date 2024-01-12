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恒指半日升5點 科指跌0.3% 北水轉流入 南水轉流出 經緯天地上市半日升1.1倍

內地通縮持續第3個月，PPI連續15個月負數，12月進口亦續跌，雖然市場憧憬內地需要推出措施，恒指低開後一度倒升，但反彈不足百點後又再度轉跌，半日表現乏力，半日升5點。被告的匯控（0005），以及內地電動車減價持續，車股、小米（1810）下跌，美通脹雖高過預期，但無阻憧憬減息，ATM、友邦（1299）受惠上升，憧憬內地降準，內地金融股亦向上。

恒指今早低開85點，高位升91點，低位跌116點，高低波幅208點。上升股份比例為22.98%，下跌為23.84%，無升跌為53.17%。

恒指半日升5點或0.03%，報16307點，大市成交金額405億元；國指升14點或0.26%，報5508點。恒生科技指數收報3492點，跌0.31%。

藍籌股成交金額163.06億元，佔大市成交40.26%；科指成份股成交金額78.51億元，佔大市成交19.38%；國指成份股成交金額117.96億元，佔大市成交29.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.26億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.79%，至81.48億元，佔大市成交20.11%。牛熊證成交金額33.79億元，減少26.71%；窩輪成交金額47.68億元，減少14.04%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、小米（1810）、理想汽車（2015）拖累大市。

藍籌46隻升，31隻下跌，5隻無升跌。中升（0881）升3.41%，收報16.38元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.61%，收報3.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報30.2元，升7.47%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）創上市新低，見71.15元，收報71.6元，跌5.35%。

恒指10天線(16478.46點)跌穿20天線(16529.28點)。科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入8.94億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出29.72億元人民幣，終止連續3日流入。

匯控（0005）面臨10億美元訴訟 涉挖角並竊取商業機密。收報61.45元，跌2.46%。

Tesla中國下調Model 3、Model Y售價。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報8.12元，跌0.37%。比亞迪（1211）收報212.4元，無升跌。小鵬（9868）收報47.55元，跌4.8%。五菱（0305）收報0.395元，升2.6%。理想汽車（2015）收報127.1元，跌2.75%。蔚來（9866）收報58元，跌1.86%。零跑（9863）收報30.45元，跌2.09%。恒大汽車（0708）收報0.305元，跌8.96%。小米（1810）收報14.2元，跌1.93%。

奧園（3883）獲紐約法院破產認可令。收報0.21元，升10.53%。曾升最多20%，是2023年11月29日後最大升幅，當日升幅為26.15%。高見0.228元，是2023年12月19日0.228元後最高。

美英等國空襲胡塞武裝，拜登：屬明確信息，不允許危及航行自由。東方海外（0316）收報110.8元，升2.88%。中遠海控（1919）收報7.84元，升2.75%。中遠海能（1138）收報7.81元，升2.76%。海豐國際（1308）收報13.28元，升3.27%。油股向上，中石油（0857）收報5.29元，升0.95%。中海油（0883）收報13.46元，升1.82%。

經緯天地（2477）上市，定價1元。收報2.14元，升114%。曾升最多142%，高見2.42元。

連連科技（3688）再遞表申請來港上市。收報0.56元，跌1.75%。

萊蒙（3688）大股東黃俊康售股6%，予第二大股東美羅集團。收報0.56元，跌1.75%。

HKTVMall母公司港科探索（1137）去年訂單總商品交易升1.3%略低於目標。見52周低2.18元，收報2.2元，跌2.65%。

中移動（0941）：董昕辭任執行董事兼首席執行官 。收報65.05元，無升跌。

理想汽車（2015）L系列累計銷售逾42萬輛，擬今年更新L系列配置。收報127.1元，跌2.75%。

中銀航空租賃（2588）上季執行128項交易，全年執行交易創新高。收報58.6元，升1.56%。

惠理（0806）發盈喜料扭虧為盈，料去年度轉賺2300萬元。收報2.08元，升0.48%。

巨騰國際（3336）去年轉蝕最多3億。收報1.16元，無升跌。

迅銷（6288）2024財年首季純利增27%至1078億日圓。收報20.5元，升3.54%。

摩通大降特步（1368）目標價34%至4.2元，維持「中性」評級。收報4.37元，升0.46%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金。收報2.37元，升0.85%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.92元，收報1.87元，升0.54%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見36.9元，收報36.4元，升2.82%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.88元，收報2.5元，跌3.85%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.93元，收報2.87元，升0.35%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1097.55元，收報1097.1元，升0.03%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15.6元，收報14.92元，升0.4%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.3元，收報1038.3元，升0.04%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見109.3元，收報107.4元，升0.85%；美中嘉和（2453）創上市新高，見13.4元，收報13元，升3.34%；中深建業（2503）創上市新高，見0.9元，收報0.85元，升4.94%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.45元，收報5.4元，升4.25%；利基控股（0240）創52周高，見1.19元，收報1.19元，升1.71%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.68元，收報9.45元，升3.85%；聯康生物科技集團（0690）創52周高，見0.098元，收報0.087元，升8.75%；譚木匠（0837）創52周高，見5.29元，收報5.18元，跌0.38%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；立基工程控股（1690）創52周高，見0.072元，收報0.071元，無升跌；百德國際（2668）創52周高，見0.42元，收報0.39元，跌6.02%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.26元，收報0.25元，升11.11%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，世界華文媒體（0685）低見0.173元，收報0.173元，跌5.46%；微博－ＳＷ（9898）低見71.15元，收報71.6元，跌5.35%；盛洋投資（0174）低見0.22元，收報0.22元，跌7.95%；中播數據（0471）低見0.109元，收報0.113元，跌2.59%；中國高速傳動（0658）低見1.37元，收報1.39元，跌0.71%；中國白銀集團（0815）低見0.13元，收報0.132元，跌1.49%；文業集團（1802）低見0.079元，收報0.082元，升2.5%；飛揚集團（1901）低見0.179元，收報0.184元，跌11.54%；信懇智能（1967）低見0.345元，收報0.35元，跌6.67%；宏基資本（2288）低見0.15元，收報0.15元，跌6.83%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，保利置業（0119）低見1.43元，收報1.5元，跌1.32%；東方（0018）低見0.405元，收報0.405元，跌3.57%；中通快遞（2057）低見148.6元，收報149.2元，跌0.8%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；平安好醫生（1833）低見16.2元，收報16.28元，跌1.09%；中銀香港（2388）低見19.2元，收報19.34元，跌2.52%；龍湖（0960）低見10.44元，收報10.46元，跌2.24%；農夫山泉（9633）低見40.65元，收報41.15元，跌0.12%；康師傅（0322）低見8.58元，收報8.64元，無升跌；華潤萬象生活（1209）低見24.75元，收報25.15元，跌0.59%。

異動股

上升異動股，包括，經緯天地（2477）收報2.14元，升114%；中國華君（0377）收報1.29元，升51.76%；METROPOLIS CAP（8621）創52周高，見0.045元，收報0.045元，升32.35%；蒙古能源（0276）收報0.88元，升29.41%；惠陶集團（8238）收報0.054元，升25.58%；天泓文創（8500）收報0.72元，升20%；三寶科技（1708）收報1.35元，升19.47%；中國金控（0875）收報2.59元，升17.73%；標準發展集團（1867）收報0.27元，升17.39%；世紀集團國際（2113）收報0.085元，升16.44%；百信國際（0574）收報0.05元，升16.28%。

下跌異動股，包括，萬勵達（8482）收報0.086元，跌62.11%；安科系統（8353）收報0.315元，跌26.74%；亞太金融投資（8193）收報0.075元，跌25%；昇能集團（2459）收報5.6元，跌21.13%；威鋮國際（1002）收報0.07元，跌20.45%；金泰豐國際控股（9689）收報0.4元，跌19.19%；ＢＣ科技集團（0863）收報7.27元，跌18.77%；亞洲果業（0073）收報0.018元，跌18.18%；倩碧控股（8367）收報0.086元，跌18.1%；佳民集團（8519）收報0.1元，跌17.36%；大禹金融（1073）收報0.149元，跌17.22%。

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