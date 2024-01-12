美國SEC宣布批准現貨比特幣ETF上市交易，比特幣價格應聲彈起。「科技股女股神」、方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood接受《CNBC》訪問時預計，在樂觀的情況下，比特幣於2030年有望升至150萬美元。
Cathie Wood認為，SEC「開綠燈」批准現貨比特幣ETF上市交易，有助增加牛市的可能性。 Wood表示，在悲觀情境下，比特幣將上漲至25.85萬美元，基本情況為68.28萬美元，而在樂觀情境下，比特幣價格可能會漲至150萬美元。
在SEC批准現貨比特幣ETF後，比特幣價格即時急漲，一度突破4.9萬美元，創2021年12月來新高。
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