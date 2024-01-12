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科技股女股神︱Cathie Wood唱好比特幣 料2030年可升至150萬美元

美國SEC宣布批准現貨比特幣ETF上市交易，比特幣價格應聲彈起。「科技股女股神」、方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood接受《CNBC》訪問時預計，在樂觀的情況下，比特幣於2030年有望升至150萬美元。