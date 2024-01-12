葉劉淑儀表示，不少投資者入市，不知道股價的高低水平，如政府帶頭入市可提振市場信心，建議金管局改變其投資策略，既提振市場信心，也增加政府投資收入。

籲樓市「全面撤辣」

至於即時提振經濟及市場信心的措施方面，新民黨建議撤銷買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）。葉劉淑儀解釋，當年政府提出引入有關印花稅，是屬於需求管理措施，現時地產市場的問題，不是沒有供應，而是缺乏需求，政府最近也停止賣地，因應市況雖然政府已「減辣」，但物業交投仍然下跌，差餉物業估價署公布的私人住宅售價指數持續下跌，物業市道欠佳影響很多相連的產業，故呼籲政府「全面撤辣」。

另外，新民黨建議研究下調股票印花稅。葉劉淑儀表示，去年政府已將股票印花稅下調至買賣雙方各付0.1%，但股市仍然沒有太大起色，當然有其他複雜的因素影響。但因香港是少數股票市場，買賣雙方也需付印花稅的地區，故認為仍有空間再就此下調，建議稅率減至各付0.05%，即是買賣雙方合共減至0.1%，紓緩證券業的交易成本。

研徵超級奢侈品稅

新民黨亦要求政府研究開徵超級奢侈品稅，例如可就私人飛機、遊艇等奢侈品徵收稅項。因為有關奢侈品非常消耗能源，如徵收特別稅項，可以「一箭雙鵰」，既可增加政府收入，也可減低對環境的破壞，關注減碳。