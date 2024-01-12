moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐信用卡推新年深圳山姆超市跨境簽賬優惠

匯豐信用卡公布，因為農曆新年假期將至，推出新一輪本地及跨境簽賬優惠，優惠包括山姆會員商店 （深圳）購物高達200元「獎賞錢」回贈，總值超過3000元。

即日起至今年3月31日逢星期五、六、日及香港公眾假期，匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人透過匯豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡於山姆會員商店 （深圳）付款，可享高達額外200「獎賞錢」回贈。

所有匯豐信用卡持卡人即日起至2024年2月24日，於本地及海外簽賬可享高達額外1100元「獎賞錢」

另外，即日起至2024年3月31日，所有匯豐信用卡於中國內地及澳門累積合資格簽賬滿3000元，即享額外3%「獎賞錢」回贈。

其他報道

新民黨倡外匯基金撥5%買港股 籲樓市「全面撤辣」

半日沽空金額減9% 盈富沽空增48%

恒指半日升5點 科指跌0.3% 北水轉流入 南水轉流出 經緯天地上市半日升1.1倍

科技股女股神︱Cathie Wood唱好比特幣 料2030年可升至150萬美元

匯控面臨10億美元訴訟 涉挖角並竊取商業機密

內地逾250隻基金等待清盤

美11隻比特幣ETF上市 成交逾46億美元 韓國警告券商提供服務或違法

港元拆息個別發展 1個月HIBOR、中長線拆息 見逾4個月低

Tesla中國下調Model 3、Model Y售價 汽車股普遍向下

ChatGPT之父︱OpenAI創辦人Sam Altman與同性伴侶低調結婚

花旗下調比亞迪目標價約20%

連登仔誤入假網站訂Pizza遭盜用信用卡 PHD：已向搜尋引擎公司舉報 籲用App或官網下單

奧園獲紐約法院破產認可令

內地12月出口增2.3%勝預期 去年人民幣計價出口增0.6% 進口跌0.3%

華為員工自曝年收入逾90萬人幣　讚「我大華為發錢蠻大方」

內地第3個月通縮 12月CPI跌0.3% 好過預期 PPI連續15個月負數

恒指低開85點 10天線跌穿20天線 經緯天地上市升77%

港股ADR跌138點 夜期低水66點 經緯天地上市

美英等國空襲胡塞武裝 拜登：屬明確信息 不允許危及航行自由

通脹超預期無阻減息憧憬 道指創紀錄新高 納指5連升 道指升15點

北水增持中電信 減持盈富