匯豐信用卡公布，因為農曆新年假期將至，推出新一輪本地及跨境簽賬優惠，優惠包括山姆會員商店 （深圳）購物高達200元「獎賞錢」回贈，總值超過3000元。
即日起至今年3月31日逢星期五、六、日及香港公眾假期，匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人透過匯豐Reward+
所有匯豐信用卡持卡人即日起至2024年2月24日，於本地及海外簽賬可享高達額外1100元「
另外，即日起至2024年3月31日，所有匯豐信用卡於中國內地及澳門累積合資格簽賬滿3000
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