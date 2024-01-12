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銀河聯昌：料港樓價今年僅跌3% 行業首選新地長實

提早減息憧憬或落空，令本地地產股一直承壓。不過，券商銀河聯昌報告指出，該行不如同行對港樓價般悲觀，預期美聯儲將在未來三年開始減息，港樓價將在2024年反彈，該行預計2024年香港樓價將下跌僅3%，較同行預測的雙位數跌幅細，更預測2025年樓價將升2%。

該行維持香港房地產行業「中性」看法，看好住宅市場，看淡寫字樓市場。首選股份為較具防守性的新地（0016）及長實（1113），領展（0823）則由於10年期美國國債收益率下降，本地消費者購物保守等。

該行表示，對香港住宅市場的建設性看法，是基於減息周期開始將刺激樓市銷情，政府減辣及專才計劃都推動更多住房需求，及負利差收窄等。受2023年美國加息幅度高於預期的拖累，2023年香港地產股股價平均下跌26%，跑輸恒生指數12%。

但由於美國在未來3年將步入減息周期，美聯儲委員會預計到2026年12月將利率下調250個基點，故預計本港地產股股價將扭轉疲軟走勢。因此，建議買入香港發展商，以把握短期利率的潛在利好變化。

該行預計，將有多於30萬名的專才來港居住，特別是來自中國的專才，部分人在政府新推的政策下，可能有意在港置業。假設僅得10至15%的專才買樓，已令私人住宅需求總量達到3萬伙，相當於香港兩年多的一手住宅銷售量。

不過，該行對2024財年的香港零售業持謹慎樂觀態度，儘管預計本港經濟將緩慢復蘇，惟訪港游客人數的回升可能會支持零售銷售。然而，由於供應增加和高空置率，該行對2024年的寫字樓租金維持負面看法，並預計甲級寫字樓租金將下跌5%。

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