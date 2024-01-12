陳茂波又表示，兩地可加強進行金融科技合作，因為兩地皆為大灣區內金融科技領先城市，透過發展金融科技和創新，更有效地服務兩地實體經濟，為市民帶來更多創新、更便捷服務。另外，他又建議兩地在可持續金融合作，香港是綠色金融樞紐，可幫助區內綠色轉型，透過前海平台，兩地可更大力發展綠色可持續金融，共建創新的綠色創新金融產品。他又指前港一直是港深兩地合作試點，期望在金融以外有更多合作。

行政長官李家超則在致辭中表示，政府重視鞏固和發揮香港金融服務的優勢。在傳統的證券、銀行、保險、資產管理業，以至新興的綠色金融、金融科技等，香港的國際化市場、產品和人才都可以為大灣區金融開放創新作出積極貢獻。

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