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據報日央行擬下調通脹、經濟增長等預測 美銀料4月結束負利率

彭博社引述消息指，日本央行官員在1月22日至23日的會議上，或討論下調通脹、經濟增長以及包括能源在內一個通脹指標的預測。另外，美銀預計日本央行將在4月結束負利率，而非1月。

報道引述消息指，由於油價下跌，官員可能會考慮將4月開始的財年不含新鮮食品的消費者物價預估從2.8%下調至2.5%左右。對於下一財年，他們繼續預期該指標將略低於該央行2%的目標。此外，在第三季GDP數據弱於預期後，官員也可能討論大幅下調本財年經濟增長的預測。同時又會就元旦發生的能登半島地震，收集更多數據，來判定對經濟的影響。

報道發布後，每美元兌日圓從貶值至144.85轉為升值至約145.20。每百日圓兌港元的升值幅度亦收窄，由5.3971，收窄至目前的5.3865元。日經225今早先升後回，報道後升幅擴大至1.5%，但仍低於今早2.25%的最高升幅。

美銀認為，日本核心通脹加速上升可能會持續，貨幣政策正朝著「逐步正常化」前進，2024財年基本薪資增速也可能進一步提高。美銀將日本央行結束負利率和殖利率曲線控制(YCC)政策的時間，由基本情景預測的1月，推遲到4月。美國銀行仍然認為負利率和YCC取消後，日本央行將在10月-12月和2025年4-6月加息25個基點，使得政策利率到2025年年中達到0.5%。

 

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