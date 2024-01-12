東亞銀行（0023）位於深圳的前海東亞銀行大廈開幕，入駐東亞中國深圳旗艦分行、金融科技創新中心、數據科學實驗室，及東亞前海證券等附屬公司，聯席行政總裁李民斌表示，大樓開幕有促進該行的協同效應和內外聯動，及後會由前海承擔更多總部功能。對於今年內地業務表現，李民斌展望穩中有進，雖然內房對該行資產質量雖有一定壓力但屬可控，他們的資本亦相當充裕。
聯席行政總裁李民橋則指，與內地通關一年，跨境個人理財新增客戶量和資產管理規模在去年均有不錯的雙位數上升，其中去年第四季與第三季相比，增速趨勢正在加快，他對大灣區財富管理業務充滿信心，將在大灣區投入更多資源，特別是受惠互聯互通的跨境理財，另外亦會在企業銀行業務，積極參與新興產業的發展。
東亞在前海東亞銀行大廈駐有300名員工，李民橋表示，大樓是該行在大灣區的策略樞紐，為客戶提供更完善的跨境金融服務，亦設有金融科技創新中心暨初創企業合戶平台，希望與科創發展更多解決方案，向香港、大灣區以至全國客戶提供服務。
李民斌則表示，前海與香港接近有跨境聯動優勢，亦在跨境理財通範圍，隨着大灣區財富增加，當地居民對環球資產配置殷切亦已感興趣，財富管理需求將會更大，將有很大的商機。該行在大灣區的主要業務板塊，包括銀行、證券、投資、資產管理以及金融科技都布局在前海，顯示他們對內地經濟和業務前景不變的信心。
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