通知又指出，要擴闊抵質押擔保範圍，加快發展知識產權質押融資，探索基於技術交易合同的融資服務模式。規範發展供應鏈金融，依託產業鏈核心科技型企業，通過應收賬款、票據、訂單融資等方式，加大產業鏈上下游中小微科技型企業信貸支持。

此外，要推動銀行機構積極滿足企業合理有效融資需求，強化風險管理、資金歸集、債券承銷等綜合金融服務，幫助科技型企業優化融資結構。鼓勵通過併購貸款支持企業市場化兼併重組。支持保險機構主動對接成熟期科技型企業風險保障和風險管理需求，通過共保體、大型商業保險和統括保單等形式，提供綜合性保險解決方案。在依法依規、商業自願前提下，引導金融機構投資創業投資機構相關債務融資工具和公司債券。

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