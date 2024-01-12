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國家金融監督管理總局：鼓勵銀行配合科企發展 加大項目貸款投放

內地傳媒報道，國家金融監督管理總局發布加強科技型企業全生命週期金融服務的通知。通知指出，豐富成長期科技型企業融資模式，鼓勵銀行機構結合成長期科技型企業擴大生產需要，加大項目貸款投放。

通知又指出，要擴闊抵質押擔保範圍，加快發展知識產權質押融資，探索基於技術交易合同的融資服務模式。規範發展供應鏈金融，依託產業鏈核心科技型企業，通過應收賬款、票據、訂單融資等方式，加大產業鏈上下游中小微科技型企業信貸支持。

此外，要推動銀行機構積極滿足企業合理有效融資需求，強化風險管理、資金歸集、債券承銷等綜合金融服務，幫助科技型企業優化融資結構。鼓勵通過併購貸款支持企業市場化兼併重組。支持保險機構主動對接成熟期科技型企業風險保障和風險管理需求，通過共保體、大型商業保險和統括保單等形式，提供綜合性保險解決方案。在依法依規、商業自願前提下，引導金融機構投資創業投資機構相關債務融資工具和公司債券。

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