報告估計，今年上半年監管阻力仍大，但從正面來看，自去年9月以來，市場成交量合理，融資結餘處於正數，加上家庭資金分配從樓市轉移，機構投資者參與程度增加，以及槓桿上限放寬，摩通相信，當局仍然維持推動資本市場的政策取向，中期而言對券商有利。

該行相信，目前政策取向及行業動力，將會支持二、三線券商整合，但龍頭企業透過併購以取得協同效應的機會有限。儘管估值防禦性強，但在盈利趨勢、派息比率缺乏驚喜下，今年上半年券商可能缺乏催化劑以超越市場預期。

摩通對內地券商H股的最新評級及目標價