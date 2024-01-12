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摩通：中資券商首選中信証券及中國銀河 降中金評級至「中性」

摩通發表報告指，內地券商在2023年財年滬深 300/國企指數，但要在今年上半年繼續維持強勢的的機會較微。雖然有低估值的優勢，惟收入仍將面臨監管阻力。該行偏好中信證券（6030）、中銀河（6881），將中金（3980）評級下調至「中性」。

報告估計，今年上半年監管阻力仍大，但從正面來看，自去年9月以來，市場成交量合理，融資結餘處於正數，加上家庭資金分配從樓市轉移，機構投資者參與程度增加，以及槓桿上限放寬，摩通相信，當局仍然維持推動資本市場的政策取向，中期而言對券商有利。

該行相信，目前政策取向及行業動力，將會支持二、三線券商整合，但龍頭企業透過併購以取得協同效應的機會有限。儘管估值防禦性強，但在盈利趨勢、派息比率缺乏驚喜下，今年上半年券商可能缺乏催化劑以超越市場預期。

摩通對內地券商H股的最新評級及目標價

中國銀河（6881）

增持

7.5元

中金公司（3908）

中性

11.3元

廣發証券（1776）

中性

8.1元

國泰君安（2611）

增持

12.6元

海通證券（6837）

中性

3.9元

HTSC（6886）

增持

13元

中信証券（6030）

增持

18.3元

招商證券（6099）

 

中性

7.3元

 