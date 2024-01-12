美通脹數據無阻減息預期，港股今早低開後曾倒升，不過內地公布連續第3個月通縮，見2009年來最長連跌，PPI連續15個月負數，12月進口亦續跌，且去年全年出口創下自2016年以來首次下降，內地連串數據公布後，A股、港股收市均下跌，港股成交不足700億元，見兩個月低，北水轉流入。三大指數按周計，連跌第二周。