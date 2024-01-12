美通脹數據無阻減息預期，港股今早低開後曾倒升，不過內地公布連續第3個月通縮，見2009年來最長連跌，PPI連續15個月負數，12月進口亦續跌，且去年全年出口創下自2016年以來首次下降，內地連串數據公布後，A股、港股收市均下跌，港股成交不足700億元，見兩個月低，北水轉流入。三大指數按周計，連跌第二周。
恒指今早低開85點，高位升91點，低位跌116點，高低波幅208點。金融、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為27.17%，下跌為33.86%，無升跌為38.95%。
恒指收市跌57點或0.35%，報16244點，大市成交金額694億元，較上日減少25.86%，是2023年11月1日679.7億元成交後最少；國指跌12點或0.23%，報5481點。恒生科技指數收報3470點，跌0.92%。
藍籌股成交金額333.48億元，佔大市成交48.05%；科指成份股成交金額160.21億元，佔大市成交23.08%；國指成份股成交金額247.5億元，佔大市成交35.66%。
24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少12.36%，至89.02億元，佔大市成交12.81%。牛熊證成交金額38.67億元，減少16.13%；窩輪成交金額50.35億元，減少9.23%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。
藍籌36隻升，41隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升4.27%，收報112.3元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.67%，收報10.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報30.6元，升8.9%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）創上市新低，見70.7元，收報71元，跌6.15%。
恒指10天線(16472.2點)跌穿20天線(16526.16點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流入14.68億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出30.32億元人民幣，終止連續3日流入。
恒指本周累跌1.76%或290點，跌幅較上周收窄，上周跌幅為3%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是2023年12月8日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升7.34%，其次為藥明生物（2269）及安踏（2020），分別升7.08%及5.27%。而表現最差的是信義玻璃（0868），累跌11.07%，其次為石藥（1093）及龍湖（0960），分別跌8.79%及8.77%。
國指本周累跌2.23%或125點，跌幅較上周收窄，上周跌幅為2.8%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是2023年12月8日；本周表現最佳的是安踏（2020），累升5.27%，其次為華潤啤酒（0291）及聯想（0992），分別升3.77%及2.72%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌10.15%，其次為石藥（1093）及龍湖集團（0960），分別跌8.79%及8.77%。
科指本周累跌3.39%或121點，跌幅較上周收窄，上周為4.57%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是2023年12月8日；本周表現最佳的是閱文（0772），累升9.87%，其次為金蝶（0268）及聯想（0992），分別升3.45%及2.72%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌12.77%，其次為微博－ＳＷ（9898）及蔚來（9866），分別跌11.36%及10.56%。
東亞（0023）：今年內地業務穩中有進 前海大樓開幕增協同效應。收報9.31元，跌0.32%。
匯控（0005）面臨10億美元訴訟 涉挖角並竊取商業機密。收報61.5元，跌2.38%。
Tesla中國下調Model 3、Model Y售價。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報8.08元，跌0.86%。比亞迪（1211）收報211元，跌0.66%。小鵬（9868）收報47.35元，跌5.21%。理想汽車（2015）收報126.1元，跌3.52%。蔚來（9866）收報57.15元，跌3.3%。零跑（9863）收報30元，跌3.54%。恒大汽車（0708）收報0.33元，跌1.49%。小米（1810）收報14.3元，跌1.24%。
奧園（3883）獲紐約法院破產認可令。收報0.21元，升10.53%。
美英等國空襲胡塞武裝，拜登：屬明確信息，不允許危及航行自由。東方海外（0316）收報112.3元，升4.27%。中遠海控（1919）收報7.87元，升3.15%。中遠海能（1138）收報7.83元，升3.03%。海豐國際（1308）收報13.44元，升4.51%。油股上升，中石油（0857）收報5.29元，升0.95%。中海油（0883）收報13.46元，升1.82%。
經緯天地（2477）上市，定價1元。收報2.64元，升164%。曾升最多169%，高見2.69元。
萊蒙（3688）大股東黃俊康售股6%，予第二大股東美羅集團。收報0.56元，跌1.75%。
HKTVMall母公司港科探索（1137）去年訂單總商品交易升1.3%略低於目標。見52周低2.1元，收報2.11元，跌6.64%。
中移動（0941）：董昕辭任執行董事兼首席執行官 。收報65.1元，升0.08%。
理想汽車（2015）L系列累計銷售逾42萬輛，擬今年更新L系列配置。收報126.1元，跌3.52%。
中銀航空租賃（2588）上季執行128項交易，全年執行交易創新高。收報58.6元，升1.56%。
惠理（0806）發盈喜料扭虧為盈，料去年度轉賺2300萬元。收報2.09元，升0.97%。
巨騰國際（3336）去年轉蝕最多3億。收報1.18元，升1.72%。
迅銷（6288）2024財年首季純利增27%至1078億日圓。收報20.2元，升2.02%。
摩通大降特步（1368）目標價34%至4.2元，維持「中性」評級。收報4.35元，無升跌。
澳博（0880）旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金。收報2.35元，無升跌。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.92元，收報1.9元，升2.15%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見36.9元，收報36.5元，升3.11%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.88元，收報2.5元，跌3.85%；豐城控股（2295）創上市新高，見3.05元，收報3.05元，升24.49%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.93元，收報2.88元，升0.7%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8652.8元，收報8652.8元，升0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1097.55元，收報1096.9元，升0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15.6元，收報14.91元，升0.34%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.3元，收報1038.25元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.45元，收報543.45元，升0.02%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.96元，收報4.96元，升0.85%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.26元，收報50.26元，升0.16%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見110.9元，收報110.6元，升3.85%；美中嘉和（2453）創上市新高，見14元，收報13.5元，升7.31%；中深建業（2503）創上市新高，見0.93元，收報0.93元，升14.81%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.45元，收報5.28元，升1.93%；利基控股（0240）創52周高，見1.19元，收報1.19元，升1.71%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.68元，收報9.33元，升2.53%；聯康生物科技集團（0690）創52周高，見0.098元，收報0.086元，升7.5%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.165元，收報0.161元，升0.63%；譚木匠（0837）創52周高，見5.29元，收報5.24元，升0.77%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.5元，收報3.48元，升1.16%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；立基工程控股（1690）創52周高，見0.072元，收報0.072元，升1.41%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.52元，收報1.52元，無升跌。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見6.42元，收報6.42元，跌2.13%；世界華文媒體（0685）低見0.173元，收報0.18元，跌1.64%；微博－ＳＷ（9898）低見70.7元，收報71元，跌6.15%；盛洋投資（0174）低見0.22元，收報0.235元，跌1.67%；中播數據（0471）低見0.109元，收報0.113元，跌2.59%；豐德麗控股（0571）低見0.095元，收報0.097元，跌2.02%；威華達控股（0622）低見0.183元，收報0.199元，升2.58%；中國高速傳動（0658）低見1.37元，收報1.39元，跌0.71%；中國白銀集團（0815）低見0.129元，收報0.133元，跌0.75%；富一國際控股（1470）低見0.053元，收報0.053元，跌1.85%。
93隻股份創52周低，其中十隻包括，保利置業（0119）低見1.43元，收報1.48元，跌2.63%；東方（0018）低見0.405元，收報0.405元，跌3.57%；眾安在綫（6060）低見16.24元，收報16.32元，跌1.81%；中通快遞（2057）低見148元，收報148.2元，跌1.46%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；平安好醫生（1833）低見16.08元，收報16.24元，跌1.34%；中銀香港（2388）低見19.2元，收報19.22元，跌3.13%；龍湖（0960）低見10.14元，收報10.2元，跌4.67%；信義玻璃（0868）低見7.61元，收報7.63元，跌1.29%；農夫山泉（9633）低見40.65元，收報41.25元，升0.12%。
異動股
上升異動股，包括，經緯天地（2477）收報2.64元，升164%；長城匯理（8315）收報0.114元，升56.16%；帝國金融集團（8029）收報0.1元，升29.87%；智昇集團控股（8370）收報0.049元，升28.95%；惠陶集團（8238）收報0.055元，升27.91%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.02元，升25%；豐城控股（2295）創上市新高，見3.05元，收報3.05元，升24.49%；METROPOLIS CAP（8621）創52周高，見0.045元，收報0.042元，升23.53%；中國天億福（8196）收報0.35元，升22.81%；未來世界控股（0572）收報1.1元，升22.22%；蒙古能源（0276）收報0.83元，升22.06%。
下跌異動股，包括，萬勵達（8482）收報0.083元，跌63.44%；亞太金融投資（8193）收報0.07元，跌30%；安科系統（8353）收報0.315元，跌26.74%；ＢＣ科技集團（0863）收報6.68元，跌25.36%；奧栢中國（8148）見52周低0.016元，收報0.018元，跌25%；昇能集團（2459）收報5.37元，跌24.37%；滉達富控股（1348）平上市低位0.033元，收報0.033元，跌23.26%；瑞遠智控（8249）收報0.065元，跌22.62%；濠亮環球（8118）收報0.166元，跌20.57%；威鋮國際（1002）收報0.07元，跌20.45%；大禹金融（1073）收報0.145元，跌19.44%。
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