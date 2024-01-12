文章日期：2024年1月12日 16:32
長實（1113）公布，委任趙汝成及班唐慧慈為執行委員會委員，由2024年1月1日起生效。趙汝成及班唐慧慈兩人現亦為長江基建（1038）執行委員會委員。
據公司介紹，趙汝成為長實特別項目總監，他於2017 年加入長江集團，亦為長江基建的企業財務總監，於投資銀行及金融業務方面累積超過20年經驗，持有文學士學位及工商管理碩士學位。
班唐慧慈則為長實企業事務總監，她自1999年3月加入長江集團，並為長江基建及長江生命科技（0775）企業事務總監及滙賢房託（87001）副行政總裁，她持有工商管理學士學位。
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