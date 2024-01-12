摩根士丹利發表報告指，內地賀歲電影《熱辣滾燙》於昨日（1月11日）上映，閱文集團（0772）旗下新麗傳媒（NCM）為電影製片人或有投資，料對閱文表現有利，未來15日集團股價約有60至70%機會跑贏行業。
大摩指出，《熱辣滾燙》將對集團上半年帶來貢獻，加上過去數個月集團表現低迷，電影將是積極催化劑。該該行提到，
《熱辣滾燙》由賈玲執導及主演，其2021年賀歲片《你好，李煥英》票房高達50億元人民幣。
大摩給予閱文「與大市同步」投資評級，目標價37元。閱文今日收市報30.6元，升8.9%。
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