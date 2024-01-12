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周大福上季香港同店銷售增59%

珠寶首飾股周大福（1929）公布，截至2023年12月底的第三財季內地及港澳受惠於節日需求及有利比較基數，同店銷售呈增長勢頭，內地同店銷售按年增長達22.7%；港澳同店銷售增長則分別為58.8%及100.7%。

集團第三季零售值增長46.1%，當中港澳及其他市場零售值增長達70.8%，佔集團零售值15.8%；內地零售值增長42.2%，佔集團零售值84.2%。

內地加盟店受恵於過去12個月新開門店及整體店舖效益提升，期內零售值按年升49.2%，加盟零售點對內地相關零售值的貢獻擴大至69.4%。

集團表示，2023年12月30日至2024年1月1日的3天元旦假期期間，內地節日需求持續釋放，期內集團內地零售值按年升60%。

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