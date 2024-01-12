招商局置地（0978）公布，2023年全年合約銷售總額約為386億元人民幣（下同），按年跌約19.35%，而合約銷售總面積約為189.85萬平方米，按年減約1.72%。2023年度的平均售價約為每平方米20,331元。
至於2023年第四季，招商局置地合約銷售總額約為119.47億元，按年減少約16.24%，而合約銷售總面積約為55.62萬平方米，按年減少約24.77%。第四季平均售價約為每平方米21,481元。
遠洋集團（3377）公布，2023年度累計合約銷售額約為505.3億元，按年減49.62%﹔累計合約銷售樓面面積約為428.89萬平方米；累計合約銷售均價為每平方米約11,800元。
2023年12月單月合約銷售額約為29.8億元，按年跌72.4%；合約銷售樓面面積約為33.76萬平方米；合約銷售均價為每平方米約8,800元。
富力（2777）公布，2023年全年總銷售收入約199.5億元，按年跌48.09%，銷售面積達約1,344,800平方米。
2023年12月單月總銷售收入約為11.7億元，按年跌42.65%，銷售面積達約70,000平方米。
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