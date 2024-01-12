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史美倫：港交所將繼續扮演超級聯繫人今年重點推動多元化及加強信息披露

港交所（388）主席史美倫發表網誌，稱其準備啟程前往達沃斯參加世界經濟論壇年會，作為港交所的代表，她和團隊希望能利用這次機會，積極參與國際對話，在全球創新發展及互聯互通等議題方面，展現了香港作為東西方超級聯繫人的獨特地位。

史美倫表示，非常期待在今年的世界經濟論壇年會上，再次與全球各界代表相聚，向他們分享香港交易所在以上領域的工作進展。

回顧2023年，在推動全球互聯互通方面，港交所在紐約和倫敦開設了新的辦事處，與東南亞和中東地區的交易所建立了合作夥伴關係，也在不斷優化香港與內地的互聯互通機制。

在支持全球創新發展方面，港交所推出了新的特專科技上市機制，為前沿科技公司提供融資，助推區域經濟發展。

史美倫又透露，推動多元化和加強信息披露將是2024年港交所的工作重點之一。史會在1月17日參與一場小組討論，介紹港交所如何在2024年讓香港上市公司告別只有單一性別的董事會，以及如何強化ESG信息披露，促進資本流向可持續投資。

面對複雜多變的宏觀環境，港交所將繼續扮演好超級聯繫人的角色，持續發揮獨特的優勢，致力於促進交流、倡導開放對話、擁抱創新思維，為全球投資者和合作夥伴搭建一座更深遠的互聯互通橋樑，為促進中國及世界經濟的繁榮發展貢獻力量。

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