小米集團（1810）公布，附屬公司瀚星創投作為有限合夥人，與小米創辦人雷軍旗下的杭州順承，以及武漢金山及其他有限合夥人訂立合夥協議成立基金，預期認繳出資總額約不低於24億元人民幣（下同）。
根據合夥協議，瀚星創投作為有限合夥人將參與該基金，並同意出資4.9億元，佔合夥權益30.7%。於該基金成立後，其將不會成為公司的附屬公司，且其財務業績不會納入公司合併報表範圍。
基金其他合夥人中，杭州順承將為基金普通合夥人、武漢金山將作為有限合夥人，分別出資1700萬元及5億元，分別佔合夥權益1.05%及31.33%﹔國企旗下的杭投控將出資3.99億元，將佔合夥權益25%﹔歡眾時代（YY）旗下的海南藍嵐出資1億元，將佔合夥權益6.27%﹔金山辦公首席執行官章慶元出資3000萬元，將佔合夥權益1.88%等。
該基金將主要從事對於在中國成立或經營或與中國有重要關聯的高科技及互聯網領域的初創乃至成熟期的非上市公司進行投資，投資方向包括深度科技、先進製造、新一代信息技術、雙碳科技、生物醫藥等行業，佈局配置包括智能物聯、高端裝備、新材料、生命健康、綠色低碳等領域，為合夥人自資本收益中獲取回報。
小米指，該基金普通合夥人及管理人於把握市場趨勢及提供穩健投資回報方面擁有良好往績。公司設立該基金旨在關注於新一輪產業轉型及深化科技創新的風險投資機遇。利用普通合夥人豐富的覆蓋面與投資組合管理資源，公司正尋求財務回報與更佳的資金利用率。
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