受惠利率上升，摩通的貸款收入增加，第四季淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息）為240.5億美元，淨利差由第三季的2.72%升至2.81%。在消費銀行業務方面，第四季收入按年增長15%，利潤亦按年增長5%，兩者均由於去年收購第一共和銀行（First Republic Bank）的資產而受到提振。

不過部分一次性支出削弱了摩通的利潤，其中包括美國聯邦存款保險公司（FDIC）的一項特別評估，向大型銀行收取費用，以彌補FDIC去年春季在地方銀行危機的損失。摩通為此承擔了29億美元的費用，其此前預計相關支出約30億美元。

另外，摩通因出售實際價格低於票面價值的美國國債及抵押貸款證券而蒙受了7.43億美元的損失。若不計入一次性項目，摩通第四季每股盈利將達3.97美元。

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