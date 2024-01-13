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道指收市跌118點 虛幣概念股回吐

美國12月生產者物價指數（PPI）出乎意料按月跌0.1%，帶動債息回落，但美國大型銀行陸續公布業績，利潤下滑令市場受壓。道指高開後回跌，最多跌240點至37470點，收市跌118點或0.31%，報37592點。標指表現反覆，收市升0.08%，報4783點；納指亦升0.02%，報14972點。

重磅股中，特斯拉（美：TSLA）德國廠房受供應干擾而暫停生產，收市跌3.67%至218.89美元；微軟（美：MSFT）升1%；Meta（美：META）亦升1.3%。

摩根大通（美：JPM）去年第4季利潤按年跌15%至93億美元，表現遜市場預期，股價先升後跌，收市報168.05美元，跌0.73%；摩根士丹利（美:：MS）亦跌0.89%。

比特幣現貨ETF面世後，比特幣價格回落，周五最多挫超過6%，虛擬貨幣相關股份也受壓，Coinbase（美：COIN）及Marathon Digital（美：MARA）股價分別跌7.4%及15.3%。

歐洲股市表現向上，英國股市收市升0.64%；法股及德股分別升1.05%及0.95%。

港股方面，恒指夜期周五收報16306點，升39點，較恒指收市高水61點。港股ADR比例指數收市報16254點，升10點，美團（3690）ADR折合港元報75.45元，較港收市升0.27%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升0.12%。