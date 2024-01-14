他指，在創科政策和資源的大力支持牽引下，一批重點企業陸續落戶香港，不少私募基金和風投基金亦隨之被吸引到香港，希望找尋優質的投資機會。

其實，國際投資市場的不二法則是尋求最具「性價比」的回報機遇，他們著眼的不是「過去式」的數字，而是更關鍵的「未來增長的潛力」，而不少熟悉香港市場的國際投資者都認同，香港正是其中一個最理想的選項。

他指，事實上自去年第四季以來，內地經濟數字持續有改善，包括工業生產、服務業生產及零售銷售額等增長也提速了；整體固定資產投資維持穩定。前月外資流入到「中國銀行間債券市場機制」(CIBM)的金額，便增加2,510億元人民幣，是歷來第二大的單月增幅，反映投資市場情緒亦正逐步轉好和重新部署、伺機而動。上月召開的中央經濟工作會議提出堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，強調宏觀政策逆周期及跨周期調節，更鞏固了未來的重點。

他指，希望藉這次出席世界經濟論壇年會時，可以向一些很久沒到訪過香港或內地的投資人，介紹這裡最新的發展與機遇。他又將向全球各地的政經、金融領袖介紹香港的最新發展情況和機遇，以及內地的經濟狀況和發展方向，希望大家加強合作，一起實現更好的經濟增長。