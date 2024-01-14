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國泰：香港航空機組人員協會沒參與機師晉升門檻變動

國泰（0293）發言人日前就機師晉升門檻變動回應本報指，由於港龍業務併入國泰，令國泰短途機比例增加，故為副機長引入晉升門檻的另一個途徑。國泰今再向傳媒發放資料，航務部飛行總經理白恩斯表示，是次改動可確保經常執飛短途航班的資深副機師，在合理時間內獲機會被挑選接受機長訓練。

他舉例指，短途航班機師只需飛行225小時便能累積約75次升降經驗。相反，長途航班的機師一般需要飛行接近900小時才能累積相同次數的升降經驗。同時，駕駛廣體客機的機師主要執行飛行時間較長的航班，他們更有可能在完成500個航段前已滿足執飛4000小時的要求。相反，執飛短途航班的機師較長途航班機師需要多兩年以上時間才能滿足原有的飛行時數要求。

另外，他表示香港航空機組人員協會（HKAOA）並沒有參與是次機長培訓課程要求的改動，亦不了解改動背後的原因或時間表。是次改動過程已歷時數月，並早於假期出行高峰期的航班整合前已經開始。

日前國泰發言人指新設門檻的決定，在去年11月獲本港民航處批准並執行，與近期因機師病假率高引致部分航班要取消的事件無關。另公司認為對機師來說，操作飛機升降的經驗更重要，因此決定在4000小時飛行時數以外，另增3000小時加500次升降經驗這門檻。