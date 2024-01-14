據報，宣布關閉聖迭戈團隊的消息由蘋果AI負責人John Giannandrea的高級副手Christine DeFilippo宣布。這個團隊還在中國、印度、愛爾蘭和西班牙設有辦事處，負責通過聽取對語音服務Siri發出的詢問，並確定Siri是否準確地聽到和處理問題來對其進行改進。

蘋果發言人證實了搬遷決定，稱將美國境內的「數據操作標注」團隊聚集到奧斯汀園區，團隊大多數人現已在這個園區工作。目前在職的每個人都有機會到奧斯汀繼續在蘋果的工作。

蘋果還表示「堅定地致力於聖地亞哥」，在那裡已「顯著成長」，並且隨著蘋果擴大工程團隊會繼續招聘。在受影響團隊開展業務的其他國家，蘋果把所有員工集中在一處辦公室。

知情人士告訴彭博，大多數受影響員工表示不願意搬到奧斯汀。蘋果公司告訴員工他們可以申請其他職位，但有些人認為很多職位他們並不適合，因為沒有工程背景。此舉可能導致數十名員工離開公司。

蘋果表示，願意在6月底前搬遷到奧斯汀的員工將能夠保留職位。公司將提供7,000美元的搬遷津貼。選擇離開蘋果的人，職位將取消，並獲得四周的遣散費，每工作一年增加一周，並將獲得六個月的健康保險。