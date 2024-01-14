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東海證券︰首季內地減息必要性上升

東海證券報告指， 2023年房企境內債和海外債違約現象較2022年有所好轉，但總 體仍不樂觀，境內違約房企中，民營更佔比達96%。在銷售端尚未明顯改善的情況下，行業風險出清仍在路上。當前經濟恢復動能有所不足且實際利率偏高，一季度降息必要性有所上升，歷史上看，2019年以來春節前後常有降准或降息操作。

東海證券指出，2024上半年房企境內債和海外債合計月均到期規模近800億 元，三季度和四季度分別降至670億、330億元。儘管2023年房企債務違約現象有所減少， 但短期償債壓力仍然較大。同時考慮到當前樓市銷售仍在築底，因此當前房地產行業風險 尚未出清，未來仍需警惕債務違約可能。

更長時間來看，2024-2026年，房企境內債到期 規模將從2023年到期規模的84%降至59%；海外債到期規模將從72%降至46%。

從數量來看，2023年1月1日至2024年1月11日，出現實質違約、展期的 境內債共計230只，其中房企境內債違約169只，佔比73.5%。從企業性質來看，上述期間 內，在所有境內債違約的房企中，民企為221只，佔比96%。從規模來看，以違約日債券餘額為基準，2023年至今，房企境內債違約規模為2267.7億元，佔全部境內債的87.4%。

報告指，上周經濟資料集中發佈，從大宗商品進口的增加，以及企業中長期貸款的歷年同期次高新增，或都指向萬億國債實物工作量可能在加速形成。但居民端的消費，尤其是商品消費表現仍然偏弱，地產銷售恢復尚需時日，企業主動的中長期融資需求表現不強，經濟在低基數下並未表現出超預期的修復斜率。

截至2023年12月，中國實際利率為2.92%，明顯高於2019年之前的中樞水準，且高於美、日、德等發達經濟體。 實際利率偏高不利於企業擴大投資和居民消費，故認為今年一季度降息的必要性有所上 升。