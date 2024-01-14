該行早前已指出在金山區打響放鬆限購第一槍後，奉賢區與青浦區等五大新城有望陸續跟進，今次兩區域放鬆限購符合預期。

天風指，五大新城是上海市重點發展區域，放鬆限購政策的力度或將趨同，對吸引人才、為新城注入活力產生積極影響，上海出臺需求側優化政策頻率加快，一線城市迎來新一輪政策寬鬆可期。

同時，該行認為近期上海樓市利好政策落地頻率加快，或具不可忽視的信號意義，上海擔任排頭兵角色，或將引領其餘一線城市迎來新一輪政策寬鬆，助力合理需求的充分釋放。 政策符合「因區施策」邏輯，上海週邊新城庫存有望加速去化，需求側信心 或將傳導至全國。

今次青浦與奉賢放鬆限購條件將有效釋放本區域剛需，消化商品房庫存的同時，提振需求側信心，而上海作為核心一線城市，當地購房信心的 提振有望傳導至全國範圍。 多端政策開年持續發力，2024年各端政策寬鬆基調已定。

該行認為，2024年開年來僅兩周，各端政策齊發力，2024年房地產行業政策寬鬆主基調已基本確立，看好政策的持續發力與傳導，房地產行業將加速回歸穩健發展軌道。