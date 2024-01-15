個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報288.8元；阿里巴巴（9988）跌0.46%，折合報70.23元；美團（3690）升0.29%，折合報75.47元；匯控（0005）升0.15%，折合報61.59元；建行（0939）跌0.4%，折合報4.53元。

道期現跌0.063%；標期現跌0.12%；納期現跌0.11%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升0.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.07%。

VIX指數隔晚升2.09%或0.26點，報12.7點。

紐油現跌0.11%或0.08美元，報72.6美元；布油現跌0.08%或0.07美元，報78.22美元；金價現跌0.02%或0.6美元，報2048.46美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或16美元，報8339美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.939厘。

今日焦點股份可留意：

海普瑞藥業（9989）全資附屬遇電騙失1億元，或影響全年業績。

上海多區鬆限購，天風證券︰一線城市將迎新一輪樓市寬鬆政策。

比亞迪（1211）據報洽購巴西鋰生產商。

國泰（0293）：香港航空機組人員協會沒參與機師晉升門檻變動。國泰將機長培訓飛行時數要求降低25%。

龍湖（0960）去年合同銷售跌14%至1735億人幣。

小米（1810）出資4.9億人幣，伙雷軍個人公司組基金投資非上市公司。

史美倫：港交所（0388）將繼續扮演超級聯繫人今年重點推動多元化及加強信息披露。

港銀據報收緊對高槓桿或實力較弱發展商放貸。

中國太平（0966）前副總經理肖星涉嫌受賄被超訴。

中國上月新增貸款、社融及M2全遜預期。

原訂本月中上市，天津建發（2515）：尚未釐定發售價，全球發售將推遲。

遠洋集團（3377）去年合約銷售額跌五成，招商局置地（0978）賣樓收入少20%。

阿里減持快狗（2246）至6.79%。

周大福（1929）上季香港同店銷售增59%。

傳阿里巴巴（9988）創辦人馬雲現身法國，觀賞NBA海外賽。

長實（1113）委任趙汝成及班唐慧慈為執行委員會委員。

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